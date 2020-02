Juan Carlos, ni un minuto en los últimos tres partidos de la SD Huesca

De prácticamente inamovible de la alineación titular entre las jornadas siete y 24, a no haber disputado ni un solo minuto en los últimos tres compromisos. Juan Carlos Real, uno de los fichajes del último verano llamado a ser decisivo en el proyecto de la SD Huesca para regresar a Primera División, ha ido perdiendo protagonismo con el inicio de la segunda vuelta de la competición en detrimento de Eugeni Valderrama, compañero que ha venido a ocupar su sitio en el campo dentro del trío de centrocampistas que acostumbra a emplear Míchel y que completan Mikel Rico y Mosquera.

El ex del Almería se ha quedado inédito tanto en el triunfo con el Lugo (2-1) como en las dos últimas derrotas con la Ponferradina (3-1) y el Girona (1-0), en las que Míchel no ha considerado que su concurso pudiese servir para variar el curso de los acontecimientos aún a pesar de encontrarse sentado en el banquillo. Hasta el momento, eso sí, nunca se ha quedado sin convocar. Con los gallegos se despojaron del chándal con la contienda ya en marcha Pedro López, Ferreiro y Cristo. Con los del Bierzo recogieron el testigo en la banda Datkovic, Raba y, de nuevo, Cristo, y con los catalanes, Sergio Gómez, Galán y Okazaki.

Si bien es cierto que en estos movimientos influyeron circunstancias como las lesiones de Sá, en el Toralín, en un partido en el que el marcador llegó a reflejar un 3-0, y Luisinho, en Montilivi, donde la expulsión de Mir trastocó los planes, no dejar de ser llamativo que Juan Carlos no haya tenido alguna oportunidad. No en vano, en estos duelos, Eugeni, ha sido sustituido en dos ocasiones. En la primera, con el Lugo, su recambio fue Ferreiro, y en la segunda, frente al Girona, Sergio Gómez.

El coruñés regresó a El Alcoraz, donde ya había actuado como local en el curso 2012-13, después de haber marcado la temporada pasada diez goles para el Almería. Firmó como agente libre por dos temporadas con opción a una tercera más y su cometido ha sido el de ser un factor diferencial a la hora de generar juego. Junto a dos futbolistas de corte más pragmático como Mikel Rico y Mosquera, él debía ser el que pusiese la imaginación.

Así, ha actuado tanto acostado en la banda como de enganche con el punta, aportando desde la segunda línea clarividencia a la hora de atacar la portería contraria. Suma cuatro dianas, las mismas que Okazaki, y una menos que el máximo realizador azulgrana Mikel Rico.

Sin embargo, su estado de forma siempre ha dejado dudas. Desde el inicio se cuidó con mimo su puesta a punto de cara al inicio del curso. De hecho, en las primeras jornadas se le dosificó el esfuerzo y no fue hasta la victoria sobre el Girona en la octava fecha de la competición cuando disputó de forma íntegra por primera vez un encuentro. Solo en otras cinco ocasiones ha escuchado sobre el césped el pitido final, lo que explica que jugadores con las mismas titularidades que él, 17, como son los casos de Ferreiro y Sá, sumen más minutos. El de Orense lleva 1.570 y el portugués, 1.451, por los 1.297 de Juan Carlos. También Eugeni, Sergio Gómez y Cristo, que han formado parte del once en menos ocasiones, superan su marca.

Posó en Las Palmas (0-1) para la foto de la primera alineación del curso. Después, hasta la visita al Extremadura, solo volvió a ser titular en una ocasión más, en la derrota con el Numancia (0-1), quedándose incluso sin jugar en la visita del Sporting (1-0) y en el tropiezo en Albacete (0-1).

Fue a raíz del cruce en Almendralejo, donde marcó el gol de la victoria, cuando se asentó en la alineación titular. De hecho, no volvió a ser suplente en la liga hasta el cierre de la primera vuelta en el derbi con el Real Zaragoza (2-1), en el que salió al terreno de juego en el minuto 89. Sumó 12 minutos en el empate con el Elche (1-1) que abrió el segundo acto de la temporada, fue de la partida en el triunfo con el Tenerife (2-1) y se le pudo ver de corto por última vez hasta la fecha en el tramo final del 1-1 con el Oviedo.