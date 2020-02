Jorge Pulido: "Si la gente critica es porque ve que el equipo puede dar más"

La situación que vive la SD Huesca no es la esperada a estas alturas de la temporada y así lo ha expresado Jorge Pulido en la matinal del domingo. Conocedor de la exigencia por parte de la afición, no le pone ni un solo ‘pero’ a lo expresado desde la misma, pues tanto él como el resto de la plantilla saben que su nivel ha podido ser mayor en encuentros disputados anteriormente como en el caso de Girona (1-0).

La derrota ante el conjunto gerundense costará digerirla debido a la forma en la que se produjo, a lo que el zaguero ha asegurado estar "jodidos" todos los jugadores. "Era un partido en el que un empate era bueno según se habían puesto las circunstancias. Es verdad que se nos va otra vez en la última jugada, hemos perdido cinco puntos en los últimos desplazamientos y te queda esa sensación agridulce", ha recalcado. "Sabíamos que era un gran rival, un partido muy complicado donde nos jugábamos la vida ambos. Ellos fueron superiores en la primera parte, nos pusieron las cosas difíciles. En la segunda teníamos buenas sensaciones, pero la expulsión de Rafa nos lastró mucho. Al final se nos va el partido en esa acción, un tiro tras una mala salida de Álvaro, que le puede pasar a cualquiera".

Pulido tampoco ha escondido que el rendimiento general ha dejado mucho que desear en este inicio de año en cuanto al juego se refiere. "No estamos en nuestra mejor racha de juego. No hay que negárselo a nadie, pero yo soy optimista. Siempre miro hacia adelante, en levantar al equipo y contra el Almería en casa tenemos una gran oportunidad para ponernos en ascenso directo a expensas de lo que haga el Zaragoza el domingo. Si sacamos los tres puntos nos podemos ver el sábado durmiendo en ascenso directo".

Por otro lado, el estado de los azulgranas también le ha privado de generar numerosas ocasiones de gol, todo lo contrario a lo que sucedía en el primer tramo de la temporada y algo que se ha convertido en "una asignatura a mejorar" según él. "Sí que es verdad que nos está costando crear peligro, entrar en nuestro juego saliendo desde atrás y llegando a la portería rival. Habrá que darle una vuelta. Seguramente en casa se vea un Huesca ofensivo y ojalá podamos crear muchas ocasiones contra el Almería. Igual que el partido contra el Zaragoza tenía una gran importancia, creo que el partido ante el Almería es uno de aquellos en los que te juegas medio ascenso. En casa hay que seguir la racha de victorias que llevamos. Para mí, ese partido puede ser medio ascenso".

Obviamente, la preocupación es evidente en cuanto a la dinámica negativo de juego y resultados a domicilio, aunque "si quitas el último minuto de Oviedo, de Elche y del otro día estaríamos cinco puntos por encima y a lo mejor ahora mismo nadie se acordaba de eso. Para mí son accidentes. Hay que tener tranquilidad. Tenemos que pensar en el partido que viene, que es muy bonito y hay que estar todos unidos. Si sacamos una victoria podemos dormir en ascenso directo. Ese es el mensaje que hay que lanzar, que aun no estando dando nuestra mejor versión en estos últimos partidos, ganar al Almería y dormir en ascenso directo sería increíble".

"El empate, tal y como se había puesto el partido, era un gran resultado porque el Girona se quedaba a cinco puntos y con el golaverage perdido. No queda otra que levantar al equipo y pensar en Almería que es un gran rival, pero nosotros en casa estamos fuertes y hay que sacar los tres puntos como sea", ha recalcado sobre la importancia que va a tener el golaverage en esta segunda vuelta, pues puede convertirse en un factor fundamental a la hora de obtener una de las plazas privilegiadas de ascenso.

La exigencia por parte de la afición también ha llegado al vestuario, aunque Pulido la acepta y no le da más importancia de la que merece. "La gente quiere lo mejor, y si critica es porque ve que el equipo puede dar más. Eso es que somos buenos. Si fuésemos malos nadie nos exigiría. Yo creo que hay que tomárselo por el lado bueno. Lo único que les pido es que nos animen sin reblar durante los 90 minutos y luego si quieren que nos critiquen. Pero que estén apoyándonos durante esos minutos en los que nos vamos a jugar la vida contra el Almería".

Míchel es uno de los máximos señalados en relación al rendimiento de los suyos. No obstante, el central ha roto una lanza a su favor al igual que ha mostrado su apoyo al técnico delante de los medios de comunicación. "En mi carrera deportiva, quizás sea el segundo mejor entrenador. Para mí es un míster increíble y yo creo que nadie puede tener quejas de él. Es imposible que nadie esté en contra suya. Luego las cosas saldrán o no, y evidentemente es difícil tener contento a 25 jugadores cuando hay alguno que no juega, pero al final forma parte del fútbol. Yo creo que el míster está haciendo un trabajo increíble con todo el mundo".

Como capitán que es, ha asegurado que "todos vamos a ser importantes" y cree en la necesidad de que toda la plantilla esté enchufada al 100%. "Hay rachas donde uno juega más y otro menos. Yo tengo la suerte de estar jugando bastante, pero hay que levantar a esa gente que creo que va a ser muy importante. Por ejemplo, Juan Carlos no está entrando mucho y como hemos visto es un gran jugador. Al final el ascenso pasa porque estemos todos metidos porque vamos a ser todos muy importantes".

En cuanto a lo personal, Pulido se ha convertido en un pilar fundamental desde su llegada. Algo que no ha cambiado en la presente campaña y en la que "estoy jugando bastante. Estoy siendo importante" aunque ha afirmado encontrarse incómodo con la máscara. "No sé si me la podré quitar ya para este partido y así poder jugar algo más cómodo porque me está costando un poco. Estoy contento de poder ayudar a mis compañeros con Mikel y Ferreiro que somos los que más llevamos aquí, y así tratar de levantar al equipo el sábado que viene en la final de El Alcoraz".