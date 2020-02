Míchel: “El partido estaba controlado y la última jugada nos hace irnos sin puntos”

Más que lamentarse, el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, se ha agarrado a los aspectos mayores que ha dejado un partido de desenlace cruel con el gol del Girona en el minuto 93 (1-0). Se ha referido a que se trataba de “un partido muy complicado y no hemos llegado en exceso a la puerta rival. El partido estaba controlado salvo en momentos en que hemos concedido de más. La última jugada hace mucho daño pero hay que levantarse”.

Ha mantenido Míchel que “ni con once ni con diez hemos sido muy dominadores y tampoco ha estado decantado para el Girona. Estaba equilibrado y hemos aguantado bien. La última jugada nos hace marcharnos sin puntos”. En el balance del preparador se incluye una mirada necesaria al pasado reciente: “Hemos hecho muchas cosas bien esta temporada y hay que volver a esa senda. El Huesca puede pelear con cualquiera y tener percances como este. No somos el Madrid o el Barcelona. Hay que volver a competir bien, por momentos lo hemos hecho y no ha dado para lograr un resultado positivo”.

Se ha defendido el técnico con el argumento de que “hemos sido capaces de dominar a cualquier rival pero hay que ver el nivel del resto. El Girona está hecho para ascender y nos ha apretado. No era fácil. El partido estaba controlado con ellos jugando de forma agresiva. No hay más solución que trabajar como hacemos. Con balón queremos proponer y sin él, robar rápido. Hay que tener los pies en el suelo y saber en qué categoría estamos”.

Por todo ello quiere Míchel dar “calma y tranquilidad y trabajar como estamos haciendo. Hemos cometido un error en la última jugada del partido. Hay que decir al jugador que nos levantemos. No creo que por ser los últimos minutos demos más facilidades al rival”. Y cree que es en la fase ofensiva donde más hay que incidir en la mejora. “El Girona nos ha presionado casi siempre al hombre y no hemos sido capaces de superar estos duelos. Seguiremos intentándolo y en fase defensiva hemos sido seguros y equilibrados”, ha valorado antes de tener palabras de cariño para Álvaro tras el error que ha costado tres puntos: “Debe saber levantarse, asumir los errores con tranquilidad. Ni señalarse ni hundirse”.