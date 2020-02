Rubén García: "O estamos unidos el club y la afición, o empezaremos a debilitarnos"

Rubén García no ha dejado indiferente a ningún presente en la sala de prensa José Luis Trallero durante la presentación de Jordi Mboula como nuevo jugador de la SD Huesca. Así, el director deportivo azulgrama ha aprovechado para repasar tanto el mercado de fichajes de invierno como la situación que vive el conjunto azulgrana en este momento de la temporada.

Finalmente, la ventana invernal no concluyó con la llegada de un centrocampista polivalente a pesar del interés mostrado durante todo el mes de enero. La razón ha sido clara, pues García tenía "dos perfiles, pero no iba a añadir por añadir a la plantilla. No trabajamos así en el club. Tenemos claro que económicamente podemos llegar a cierto punto". Por otro lado, no ha descartado la opción del mercado de agentes libres, aunque no parece probable. "Sería raro que hiciésemos algo de ese tipo. No lo puedo descartar tampoco, pero en principio no. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo para conformar esta plantilla. Estamos tranquilos".

En cuanto a los jugadores cedidos, a ninguno de ellos se les ha estipulado la cláusula del medio en el contrato, por lo que Joaquín podrá medirse a los de Míchel cuando visite El Alcoraz. Sobre ese tipo de privaciones ha expresado que "en cierta parte es injusto, lo hemos hablado en el club. Nosotros no lo hacemos" a diferencia de otros conjuntos que se lo han hecho sufrir al Huesca con anterioridad. Su rendimiento es óptimo, a lo que ha respondido que "estamos satisfechos. Al club le interesa que los jugadores en propiedad sigan creciendo. Las decisiones han sido muy bien tomadas".

Por otro lado, la exigencia y las críticas recibidas desde el exterior tras la derrota contra la Ponferradina (3-1) no han sido ignoradas por García aunque tampoco bien recibidas en su totalidad. "A mí me gusta la crítica, pero con sentido común. No se puede valorar todas las opiniones por igual. Si el club, el equipo, los medios y la afición van de la mano, seremos mucho más fuertes", ha recalcado ante la crítica desmedida desde ciertos sectores. "Puedo entender que haya exigencia, pero hay que tener tranquilidad. Estamos haciendo un trabajo buenísimo con el calor de la afición que notamos. O estamos unidos el club y la afición, o empezaremos a debilitarnos".

"A mí me gusta la exigencia que tiene David Ferreiro. Eso es que el futbolista tiene sangre. Me preocuparía más que le diese igual, entonces estoy encantado. Duele salir derrotado de un partido como el del sábado pasado. Hay que tener la filosofía de Ferreiro", ha completado también en cuanto a sus declaraciones tras el choque de Ponferrada.

La renovación de Eugeni, en marcha

Sobre renovaciones también ha tratado, y es que el club se encuentra en negociaciones para llegar a un acuerdo con Eugeni Valderrama para la prolongación de su contrato. "Ha mostrado su deseo de seguir en el club, está encantado en la ciudad. Esto no para y es señal de que el club va hacia delante". Respecto a Nwakali, "va a estar en dinámica del primer equipo para poderle seguir de cerca. Es un futbolista de mucho talento todavía por hacer".

En definitiva, Rubén García está "contento" con la confección de una plantilla "que ya ha demostrado que puede dar mucho rendimiento". "Creo que si seguimos trabajando igual, vamos a competir y optar a todo. Estoy seguro". ha espetado con confianza plena en los jugadores y cuerpo técnico que pelearán por todo hasta el final de la presente temporada.