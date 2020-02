Jordi Mboula: "El Huesca tiene espíritu y nivel para estar en Primera División"

Acompañado por Rubén García, Jordi Mboula ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador de la SD Huesca, procedente del AS Mónaco en calidad de cedido. En palabras suyas, se trata de un "perfil diferente" a lo que había en la plantilla que llega a una de las mejores plataformas futbolísticas tras rechazar otras ofertas durante el mes de enero.

Después de una lesión que le mantuvo fuera del terreno de juego durante mucho tiempo, Jordi es optimista en cuanto a su estado físico. "Física y mentalmente estoy al 100% para competir. Estoy muy motivado. Sé que llevaba mucho tiempo fuera y llevaba tiempo para volver. No puedo esperar para debutar ya", ha expresado en el día de su presentación al igual que es consciente de que anteriormente "las cosas no han salido por unas circunstancias u otras".

Respecto a su llegada, el joven extremo ha asegurado que "los compañeros y el cuerpo técnico me han tratado como si llevara meses aquí". Tampoco se ha olvidado del club, pues "estoy muy agradecido al Huesca, a Rubén y a todos por esta oportunidad. Es un orgullo y me gustaría demostrar por qué me fichó el Mónaco en su momento".

Con total seguridad, confirma estar "ya a disposición" de Míchel, quien en los primeros días ya le exige "verticalidad y velocidad". "Me defino como un jugador que basa su juego en la velocidad, la verticalidad, el uno contra uno", ha expresado ante su fichaje por "un equipo que tiene el balón y me puede ayudar. Tiene un juego muy abierto y para el uno contra uno me puede venir bien. Creo que puedo ayudar mucho al equipo".

Su llegada al conjunto oscense no fue fácil, pues hubo distintos equipos como el Girona FC que también pujaron por sus servicios horas antes de su confirmación como nuevo jugador azulgrana. Sin embargo, Mboula ha explicado que se decantó por el Huesca por "el interés que mostraron y también porque el Huesca tiene espíritu y nivel para estar en Primera División. Vamos a ello. Es un equipo con mucha ambición y que no teme a ningún rival".

Su amistad con Álvaro Fernández también influyó en los últimos flecos, ya que ambos fueron compañeros durante su etapa en el conjunto monegasco. "Conocía a Álvaro. Viví con él mucho tiempo. Me recomendó venir aquí porque podría ayudar al equipo". En definitiva, "tanto ellos como el club me han hecho sentir como uno más desde el primer día. Juegues más o menos, hacer equipo es lo mejor para hacer un buen grupo", algo que será fundamental en la lucha por la consecución de unos objetivos exigentes y a la vez ilusionantes.