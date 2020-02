Eugeni Valderrama: "Con nuestras armas podemos ganar a cualquiera"

Pensar en el Girona es la única opción posible dentro de la SD Huesca, y así lo ha recalcado Eugeni en la tarde del martes una vez realizado el previsto entrenamiento matinal. El centrocampista catalán es consciente del duro contratiempo que sufrió su equipo en Ponferrada, aunque también ha reconocido que tanto él como el resto del equipo pueden ofrecer un nivel superior al mostrado hasta el momento.

La derrota contra la SD Ponferradina no va a ser fácil de olvidar, y es que el propio Valderrama ha afirmado que "fue un partido malo. Hay que asumirlo. Las cosas no salieron como nosotros queríamos. A ellos la final les salieron y a nosotros no nos salía nada. Al final, jugar fuera de casa también es complicado, pero queda pensar en Girona que también será complicado y fuera de casa que es donde más nos cuesta".

"Con las máximas ganas" se ha mostrado para preparar el duelo ante los de Pep Lluis Martí y revertir la situación, pues "no hay mejor manera que contra un rival directo y un buen campo para demostrar lo que valemos". Además "será un partido muy disputado y muy importante para demostrar que somos capaces de aspirar a todo. Al final sabemos la plantilla que tenemos, los jugadores que somos y somos capaces de todo".

En cuanto a su estado personal, Valderrama cree encontrarse en buen momento de la temporada. "Me encuentro bien. Al final trabajo para que el míster me de la oportunidad de jugar. Cada vez que me la da intento dar lo mejor de mí para que siga apostando por mí. Sé que la plantilla es muy amplia y tenemos grandes jugadores, pero trabajo día a día para que me ponga". Seguro de sí mismo, también ha reconocido que "me gustaría llevar más goles e intentaré que eso sea así. Estoy en un punto en el que tengo con mucha confianza, que estoy trabajando bien. Estoy contento y eso me ayuda a tener confianza en el campo. No sé si estoy en un buen o mal punto, pero yo estoy contento".

El crecimiento del equipo en las próximas jornadas va a ser fundamental para la consecución de los objetivos, algo sobre lo que tampoco se ha escondido el ex jugador del Valencia. "Todos podemos dar más de nosotros mismos. Trabajamos para ser mejores cada día y creo que al final de temporada acabaremos mucho mejor. Delante estará "un equipo muy complicado con grandes jugadores", tal y como pudo verse en El Alcoraz, “pero nosotros también tenemos un gran potencial. Con nuestras armas podemos ganar a cualquiera", ha asegurado con plena confianza de las capacidades del conjunto oscense.

Todos juntos en la lucha contra el cáncer

Eugeni también ha tenido unas palabras hacia la iniciativa comandada por la SD Huesca, la Fundación Alcoraz y AECC en el Día Mundial Contra el Cáncer. "Todo lo que sea ayudar y aportar nuestro granito de arena es bueno. Haremos todo lo que sea necesario".