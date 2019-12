El Internacional de Porto Alegre oficializa la cesión de Musto

Era una noticia esperada desde hace semanas y por fin se ha hecho oficial. Damián Musto jugará como cedido en el Internacional de Porto Alegre hasta finales de 2020 una vez que pase los exámenes médicos a los que va a ser sometido. Su marcha era algo ya asumido en la SD Huesca y, de hecho, con permiso del club, ni siquiera se había incorporado a los entrenamientos tras el parón navideño de la semana pasada. Su salida, primer movimiento en el mercado de invierno, contribuye a hacer hueco a posibles nuevas incorporaciones tanto en lo numérico dentro de una plantilla que ahora cuenta con 24 componentes como en lo pecuniario. El movimiento reportará a las arcas altoaragonesas 400.000 euros que servirán para ampliar un margen salarial que había quedado muy reducido al inicio del curso.

Musto, inédito esta temporada debido a la extensión de su sanción por dopaje, que concluye el 5 de enero, volvió por este motivo a los entrenamientos a principios de noviembre tras haber estado apartado de la dinámica del grupo y se encontraba suspendido de empleo y sueldo. De todos modos, desde la SD Huesca siempre se ha agradecido su profesionalidad y, en el caso de no haberse producido su marcha, el entrenador Míchel Sánchez lo consideraba como un refuerzo importante de cara al segundo tramo de la campaña.

El argentino, de 32 años, se incorporó a la disciplina oscense hace dos veranos como una pieza importante de cara al debut en Primera División. Sin embargo, su rendimiento en la máxima categoría resultó irregular a lo largo de los 24 partidos que disputó. Ahora, el interés del Internacional de Porto Alegre en el medio surge a raíz de la llegada a su banquillo del técnico argentino Eduardo Coudet, con el que ya coincidió tanto en el Rosario Central de su país como en el Xolos de Tijuana mejicano desde el que dio el salto a El Alcoraz.

La SD Huesca debe resolver también en próximas fechas la situación de otros tres jugadores con los que mantiene vinculación, pero que no están formando parte de la plantilla. Tal es el caso de Jovanovic, cuya cesión en el Aarhus danés, del que ya se ha despedido, llega a su fin el 1 de enero, y de Kelechi Nwakali, promesa nigeriana firmada en el último día del mercado de verano que no ha llegado a ponerse a las órdenes de Míchel. Igualmente, podrían salir a modo de préstamo Seoane y Joaquín, apuestas de futuro que no están contando con minutos.

En el apartado de entradas dos son los objetivos prioritarios, un delantero y un centrocampista. El primero debe tener un perfil más físico que los actuales y el segundo debería servir como complemento a Mosquera.