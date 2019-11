Partido Huesca – Ponferradina, en directo

La SD Huesca recibe desde las 20.00 a la Ponferradina en el marco de la 17ª jornada de Segunda División. Los azulgranas, tras su tropiezo de la semana pasada en Fuenlabrada (3-2), regresan al calor del hogar, donde, sin duda, mejor se están sintiendo. De los 26 puntos que lleva acumulados y que le sirven para ser cuartos, 19 los han sumado en El Alcoraz, refugio de sus pobres números a domicilio.

Enfrente, los altoaragoneses se encuentran con un recién ascendido que acumula siete jornadas sin perder y que mira con ambición a la zona noble de la clasificación desde su novena posición. Los del Bierzo, con Yuri, autor de ocho goles como principal referente, están mostrando un importante caudal ofensivo y, de hecho, solo se han quedado sin marcar en dos partidos. Por otra parte, tienen un importante espíritu combativo, como demuestran los ocho empates que arrastran, cuatro de ellos lejos de su estadio.

Míchel Sánchez considera que el choque es de “máxima dificultad”. El técnico ha recuperado esta semana a Pulido, ausente en Fuenlabrada por problemas físicos, y a Álvaro Fernández y Sergio Gómez, que regresan tras su estancia con la selección española sub 21. También ha vuelto a entrenar con el grupo Ivi, dejando atrás su lesión en el sóleo. Sin embargo, todavía no se considera que esté en condiciones de entrar en una convocatoria. Buena parte de la atención en los últimos días ha estado puesta sobre Raba. El cántabro tuvo que ser sustituido en el minuto 34 del duelo en el Fernando Torres por una lumbalgia y no se ha recuperado a tiempo, por lo que causa baja.

Su sustituto en el once inicial ha sido Eugeni, que vuelve a ser titular ocho jornadas después. Tras los cambios en el Fernando Torres, algunos obligados y otros por decisión técnica, Míchel ha recuperado el once con el que engarzó tres jornadas sin perder, con la única variante del medio catalán. Con él, forman sobre el campo Álvaro Fernández, Miguelón, Pulido, Datkovic, Galán, Mikel Rico, Mosquera, Juan Carlos, Cristo y Okazaki.

Enfrente, la Ponferradina ha salido con Caro bajo los palos, línea de cuatro en la defensa con Son, Franco Russo, Trigueros y Ríos Reina, los centrocampistas Isi, Sielvam Larreay Nacho Gil, y los delanteros Asier Benito y Kaxe. Se queda con los suplentes su principal artillero, Yuri, autor de ocho goles.