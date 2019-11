La SD Huesca cede la segunda plaza al Fuenlabrada

Los desplazamientos continúan siendo una tortura para la SD Huesca. Los altoaragoneses, tras tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota, fueron derrotados en Fuenlabrada por un rival que con el 3-2 final les birló la segunda posición a la que se habían encaramado la semana anterior.

Los azulgranas, que en esta ocasión lucieron la equipación de la cruz de San Jorge, cayeron ante la eficacia en ataque de sus contrincantes, un recién ascendido que sabe sacar el máximo rendimiento a sus virtudes. Entre ellas, el orden y las acciones a balón parado.

Los de Míchel Sánchez se levantaron tras cada mazazo, pero tres goles en contra son muchos y los dos que pudo conseguir Cristo, los primeros de su cuenta con la entidad oscense, no sirvieron más que para mantener las opciones de conseguir por lo menos un punto hasta el último segundo.

Con la sensible baja de Pulido, capitán, defensor, asistente e incluso goleador que todavía no se había perdido ningún minuto, pero que no pudo recuperarse a tiempo de los problemas físicos con los que acabó ante el Oviedo, y con las también relevantes ausencias de Álvaro Fernández y Sergio Gómez, concentrados con la selección española sub 21, Míchel Sánchez optó por introducir cuatro novedades en su alineación titular respecto a la que venía usando en las tres citas más recientes. Yáñez ocupó la portería, Sá hizo de Pulido, Luisinho relevó a Galán en el lateral izquierdo y Ferreiro dejó en el banquillo a Cristo.

Las dos primeras ocasiones de los azulgranas, que lucieron la indumentaria de la cruz de SanJorge, llegaron de forma consecutiva cuando el choque alcanzó el minuto seis. Tras un gran pase de Ferreiro a Juan Carlos, Raba se acabó encontrando con el esférico dentro del área. Sin embargo, en su disparo se encontró con Glauder. En la continuación de la jugada, Mikel Rico también contó con un lanzamiento franco, pero se fue alto.

La SD Huesca, fiel a su estilo, arrancó haciéndose con el control del cuero y empujando a los madrileños a hacia la meta de Biel Ribas. Ya se sabe, aquello de defender atacando. Se sabía que el punto fuerte de los de azul era las jugadas a balón parado, así han conseguido más del 70% de sus goles, y se querían evitar estas acciones, talón de Aquiles visitante, a toda costa y con razón.

En el primer córner que tuvieron los locales se pusieron por delante. Sá no llegó a despejar y Glauder, a su espalda, cabeceó solo a placer en un claro error visitante. Después, a los veinte minutos, una falta lanzada por Hugo Fraile, su principal artillero, no acabó en la red por muy poco.

El hecho de ir por delante en el marcador acomodó al Fuenlabrada en su papel de encerrarse atrás y dar sustos a la contra. Un centro de Hugo Fraile llenó de incertidumbre a la zaga oscenses y en la siguiente llegada Álex Vallejo mandó alto el balón.

Pasada la media hora de juego, Míchel se vio forzado a realizar el primer cambio. Raba se dolió de un golpe en la cadera y no pudo continuar. Su sustituto fue Cristo. La sensible pérdida del cántabro, uno de los jugadores más incisivos del Huesca, hizo que Ferreiro pasase de la izquierda a la derecha y que el recién ingresado en el campo ocupase el extremo zurdo.

La tercera oportunidad importante de los altoaragoneses tuvo a Okazaki como protagonista. Ferreiro, catalizador del ataque durante la primera parte, centró, el japonés conectó con la cabeza, pero el meta del Fuenlabrada no se dejó sorprender.

La segunda parte arrancó con el Huesca forzando un córner y tres minutos después fue Juan Carlos el que lo intentó desde fuera del área. En busca del empate, Míchel no había ordenado en el vestuario cambio de jugadores, pero sí modificaciones tácticas. Cristo se fue más hacia el interior del campo, Miguelón subió más al ataque.

Los visitantes estaban muy adelantados y en ocasiones incluso los diez jugadores de campo entraban dentro de la mitad local del terreno de juego. Existía el peligro de las contras y en una de ellas, Sá introdujo en su portería un centro de Fraile a Riera.

Lejos de venirse abajo, Sá o todo el equipo ante la dificultad de la empresa, la respuesta fue rápida. El luso peinó un córner, le cayó a Cristo y redujo distancias con 34 minutos por delante. Fue el primer tanto del Huesca en saque de esquina en todo el curso y el estreno goleador de Cristo.

Míchel quería volver de Fuenlabrada con algún punto y optó por arriesgar con su segundo cambio. Quitó al central Datkovic e introdujo al delantero Escriche.

A los 70 minutos, una acción de Juan Carlos que comenzó siendo un centro y acabó siendo un disparo bien pudo suponer el 2-2, y Fraile tuvo en la siguiente acción el 3-1 en sus botas. El último cambio del Huesca fue el de Eugeni por Mikel Rico.

La medida era arriesgada y José Fran en una contra en la que aprovechó una pared con Nteka festejó el 3-1 en el 75. La película se repitió. Tras recbir el gol, el Huesca se volvió a levantar con una diana de Cristo mediante un tiro cruzado.

Sá tuvo la igualada en un saque de esquina, pero también pudo haber llegado el 4-2. Finalmente, el luminoso ya no se movió y el Huesca, quizá algo precipitado en los instantes finales, se quedó sin premio.

[Así hemos contado en directo el partido entre el Fuenlabrada y la SD Huesca]

Ficha técnica

CF Fuenlabrada 3

SD Huesca 2

CF Fuenlabrada: Biel Ribas, Iribas, Prieto, Juanma, Glauder, Hugo, Cristobal, Álex Vallejo (Ciss, 88), José Fram, Oriol Riera (Jeisson, 64) y Nteka (José León, 84).

SD Huesca: Yáñez, Miguelón, Sá, Datkovic (Escriche, 62), Luisinho, Mosquera, Juan Carlos, Mikel Rico (Eugeni, 73), Raba (Cristo, 34), Ferreiro y Okazaki.

Goles: 1-0, min. 12: Glauder. 2-0, min. 53: Sá (pp). 2-1, min. 56: Cristo. 3-1, min. 75: José Fran. 3-2, min. 78: Cristo.

Árbitro: López Toca (Comité cántabro). Amonestó a los locales Prieto (42), José Fran (85) y a los visitantes Datkovic (36), Sá (80).

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de liga de Segunda División disputado en el Fernando Torres ante 4.833 espectadores.