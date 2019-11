Míchel: "La dinámica es positiva"

Míchel Sánchez compareció este viernes ante los medios de comunicación con las ideas claras acerca de los mensajes que quería trasmitir antes de recibir el sábado a la Ponferradina (20.00). El técnico de la SD Huesca considera que "la dinámica es positiva", se muestra "satisfecho con el trabajo del equipo" y ve "margen de mejora". "Cuando hemos estado segundos ha sido porque hemos hecho las cosas bien, pero ahora que estamos cuartos no es que hagamos todo mal", apuntó en referencia a la derrota de la semana pasada con el Fuenlabrada (3-2) que hizo que los azulgranas cediesen el segundo peldaño de la clasificación al que habían escalado en la jornada anterior en favor de los madrileños.

"La sensación que tengo es que tenemos margen para la mejora tanto en la victoria como en la derrota, nunca nos paramos a pensar en el resultado, sino en el proceso de cómo conseguir los objetivos", manifestó al respecto. "Hemos visto a un Huesca muy bueno en muchas fases de la competición", remarcó.

Sobre su próximo encuentro con la Ponferradina, al que calificó como de "máxima dificultad". expuso que espera "que el rival venga a por nosotros". "Es un equipo que va mucho hacia delante y que sabe juntarse para defender", describió al conjunto que entrena Jon Pérez Bolo, con el que fue compañero de vestuario en el Rayo cuando ambos eran futbolistas. "Cuando se llevan siete partidos sin conocer la derrota es porque se hacen las cosas bien", piropeó a los del Bierzo. Así, su receta para conseguir los tres puntos pasa por "intentar dominar y evitar las transiciones".

"No somos un equipo que solo tenga un plan, tenemos muchas opciones y jugadores de muchas características para solucionar los partidos según sus circunstancias", comentó al respecto recordando, como ya ha hecho en otras ocasiones, que en función del contrincante introduce "matices en el juego", aunque siguiendo "siendo reconocibles". "Para los demás, superarnos también es difícil", recalcó. "Se que con nuestras armas podemos ganar a cualquiera y tengo la seguridad de que nosotros, dando nuestra mejor versión, somos capaces de seguir arriba", arengó.

La SD Huesca ha sumado 19 de sus 26 puntos como local, haciendo que el contraste de resultados de cuando juega en El Alcoraz a cuando lo hace en otro estadio sea muy grande. A pesar de ello, Míchel no introduce esa circunstancia en su discurso. "No hablamos de fuera o de en casa, hablamos del rival y de las soluciones que hay que aplicar a lo que nos plantea", comentó sobre la forma de preparar los diferentes compromisos. "Yo no tengo que convencer a los jugadores de lo bien que hacen las cosas, se lo tengo que enseñar y, a lo largo de las 16 jornadas que llevamos, les hemos mostrado imágenes en las que son capaces de dominar a cualquiera, da igual que sea fuera que en casa", manifestó, añadiendo que sus futbolistas "saben que hemos competido muy bien en los partidos y en muchas fases de los mismos hemos sido superiores". "Siempre que lo hemos hecho bien hemos conseguido buenos resultados, por eso vamos en lo alto de la clasificación", continuó.

Una de las dudas en su próxima alineación se encuentra en la defensa, con todos los centrales disponibles. "Tengo mucha confianza en los cuatro e incluso cuando ha estado Hermoso ha rendido a un nivel alto", confesó sobre sus zagueros. Ampliando el análisis al resto de la plantilla consideró que no tiene la idea de que "la pérdida de un jugador sea un drama para el equipo". "Al contrario, hay gente que se queda fuera y que merece jugar", aseguró.