La Sociedad Deportiva Huesca regresa a El Alcoraz, donde se sostiene como el mejor equipo local del campeonato junto al líder, el Cádiz, para compensar los tropiezos a domicilio. Como visitante se han producido cinco de las seis derrotas esta temporada y, de este modo, se plantea una nueva ocasión para sumar tres puntos ante la entregada afición azulgrana. Enfrente, una Ponferradina en buena dinámica y un nuevo desafío a la trayectoria de los aragoneses como locales, que presentan un bagaje de seis victorias, un empate y una derrota. Los de Míchel Sánchez se sienten muy seguros como anfitriones.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Ponferradina?

El choque entre la Sociedad Deportiva Huesca y la Ponferradina se disputa a las 20.00 de este sábado. Los oscenses arrancan la jornada como cuartos clasificados con 26 puntos, a dos puntos del ascenso que marca su último verdugo, el Fuenlabrada. Más lejos está el líder, el Cádiz, a 10 puntos. Los bercianos, entrenados por Jon Pérez Bolo, son novenos con 23 puntos. Acumulan siete jornadas sin perder, desde el 2 de octubre ante la UD Las Palmas (0-2), y en sus últimos desplazamientos han vencido en Vallecas (1-3) y empatado con Extremadura y Racing.

¿En qué canal de televisión se puede ver el partido?

El encuentro entre la SD Huesca y la Ponferradina de Segunda División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Movistar LaLiga 1.

Cómo seguir el SD Huesca-Ponferradina por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 17ª jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Vuelve Pulido y no llega Raba

El equipo azulgrana se ha podido rearmar para esta cita con el regreso de los internacionales sub 21, Álvaro Fernández y Sergio Gómez, y de un Jorge Pulido que causó baja en Fuenlabrada por una sobrecarga muscular. De vuelta, el capitán podría tener como compañero en el eje de la zaga a Toni Datkovic una vez más, o bien a un Josué Sá poco afortunado en sus últimas actuaciones a la espera de que Pablo Insua recupere el ritmo competitivo. Dani Raba no se ha podido recuperar de los problemas en la espalda y, así, Ferreiro se postula para seguir en el once inicial, como también un Cristo González bigoleador en el estadio Fernando Torres.