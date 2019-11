Cristo, estreno goleador sin premio

Cristo González se estrenó el sábado como goleador en Fuenlabrada y, además, por partida doble. Sin embargo, sus dianas no sirvieron para que la SD Huesca regresase con algún punto del Fernando Torres (3-2). La primera se produjo en el minuto 56 y fue además la primera diana azulgrana de la temporada nacida en una jugada a balón parado. Sá peinó un córner y el canario lo remachó. La segunda, nada más encajar el 3-1, fue un certero tiro cruzado cuando aún restaban doce minutos.

El atacante se incorporó en verano a las filas azulgranas cedido por el Udinese y con la vitola de ser alguien capaz de asegurar un buen número de tantos. No en vano, el curso pasado firmó 21 en Segunda B con la camiseta del Real Madrid Castilla e incluso llegó a debutar en el primer equipo de los blancos en un partido de Copa ante el Melilla en el que batió al meta rival al final para cerrar el choque con un 0-4.

El delantero de 22 años ha participado hasta el momento en once encuentros. A excepción de una titularidad en la jornada tres en Almería, en el primer tramo de la temporada fue empleado por Míchel, que lo observa más como un atacante de segunda línea que como un ‘9’ puro, como revulsivo en las segundas partes. Después, se asentó en el once durante tres citas consecutivas. El sábado había vuelto al banquillo, pero tuvo que entrar en el campo en el minuto 35 por la lesión de Raba, aquejado de una lumbalgia. “Tenía ganas de marcar y de ayudar al equipo, hoy no ha servido para puntuar, pero vamos a seguir trabajando”, comentó en la zona mixta de Fuenlabrada.

Sus dos goles se suman a los tres que ya lleva Okazaki. De este modo ya solo queda uno de los delanteros con los que cuenta Míchel por estrenarse de cara a la portería contraria, Dani Escriche.