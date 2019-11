Raba y Pulido, puntos de interés en la vuelta al trabajo

La SD Huesca afronta una semana en la que se prevé que se pueda recuperar efectivos de cara a la visita de la Ponferradina a El Alcoraz el sábado (20.00). Tras guardar descanso este domingo, los azulgranas regresan el lunes a la actividad a partir de las 16.00 en el IES Pirámide. Dos de los principales focos de interés estarán puestos en Dani Raba y Jorge Pulido.

El extremo, aquejado de una lumbalgia, tuvo que ser sustituido el sábado en el minuto 35 de la derrota ante el Fuenlabrada (3-2). A la espera de ver cómo evolucionaba, se ha preferido aguardar al lunes para valorar si se le realizan nuevas exploraciones o no. El cántabro, tras recuperarse de una lesión en el hombro, volvió a los terrenos de juego en el cruce contra el Elche hace cuatro jornadas y desde entonces ya no se ha vuelto a caer de una alineación titular.

Por su parte, Pulido, que hasta el sábado no se había perdido ni un solo minuto del curso, no entró ni siquiera en la convocatoria para viajar a Madrid por una sobrecarga del aductor mayor derecho. Ahora, se espera que no tenga problemas para estar disponible frente a la Ponferradina.

Además, se deben reincorporar Álvaro Fernández y Sergio Gómez tras su concentración con la selección española sub 21. Ambos participaron en la victoria sobre Macedonia del pasado jueves por 3-0, el portero como titular y el atacante saliendo desde el banquillo, y mañana afrontan ante Israel en Tel Aviv (18.30) un nuevo compromiso enmarcado en la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría.

En la enfermería se encuentra Ivi López, en su caso por una lesión en el sóleo, y con él, Doukouré, que no volverá a entrenarse en un mes tras haberse sometido a una artroscopia para poner solución a los derrames que viene sufriendo en la rodilla izquierda, en la que fue operado en marzo por una rotura del ligamento cruzado anterior.

La Ponferradina, al igual que el Fuenlabrada, es un recién ascendido a Segunda División. Los del Bierzo marchan novenos con una racha de siete partidos sin perder que incluye tres victorias y cuatro empates, la última un 1-1 con el Girona. En sus filas milita un aragonés, Sergio Buenacasa, aunque su principal referencia sigue siendo Yuri, delantero de 37 años que cumple su undécima campaña en tierras leonesas y que suma ocho dianas.