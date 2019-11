La SD Huesca, al límite de derrotas

Seis derrotas cuando se llevan disputadas 16 jornadas. La SD Huesca, que cedió al Fuenlabrada el sábado la segunda plaza de la liga tras el 3-2 sufrido en el Fernando Torres, pero que se mantiene cuarta, ha consumido en poco más de un tercio del campeonato buena parte de los tropiezos que se le pueden permitir a un conjunto que mira hacia los puestos de ascenso directo, objetivo que si bien no es una meta estrictamente marcada desde el club, sí que se ha ido observando desde dentro del vestuario como una posibilidad factible con el paso de las semanas. La proyección de marcadores adversos de los azulgranas al final del curso es de casi 16, 15,75, cifra muy desviada de la media firmada en los últimos diez ejercicios por parte de los conjuntos que han acabado en primera o segunda posición, 8,2. El margen para el error es escaso.

En el periodo analizado, el equipo con mayor número de duelos perdidos que acabó festejando el salto a Primera sin necesidad de pasar por el ‘play off’ fue el Girona de la campaña 2016-17, que se fue a casa con la cabeza agachada once veces. En el polo opuesto se encuentra el Sporting, que solo hincó la rodilla en dos ocasiones en la 2014-15.

En la última campaña, tanto el Osasuna, primero, como el Granada, segundo, acumularon siete derrotas. Y en la anterior, la del ascenso de los altoaragoneses, estos fueron subcampeones experimentando nueve veces la sensación de no sumar nada y el Rayo Vallecano lidero la tabla con ocho.

Dejando a un lado los tropiezos y poniendo el foco sobre los puntos, la serie histórica también subraya que no son suficientes. Ahora mismo, los de Míchel Sánchez, que solo en dos ocasiones se han visto fuera de los seis primeros puestos, cuentan con 26 puntos. Siguiendo la misma línea finalizarían con 68. Hay que remontarse hasta la 1999-00 para encontrarse con un conjunto que con menos puntos fuese segundo, el Osasuna contabilizó entonces 67. El Deportivo, por su parte, logró 69 en la 2013-14 para subir al segundo peldaño del podio.

Como volvió a quedar en evidencia ante el Fuenlabrada, los desplazamientos están siendo toda una rémora para los altoaragoneses. Si en El Alcoraz han sido capaces de sumar 19 puntos con solo una derrota, lejos de él se conforman hasta el momento con un pobre botín de siete puntos en una concatenación de resultados en los que figuran cinco tropiezos. De hecho, de entre los diez primeros solo el Albacete, sexto, tiene más marcadores adversos en total, siete. El Girona, octavo, tiene también seis.

Otro dato a tener en cuenta es el de que el Huesca ya se ha enfrentado a los otros cinco conjuntos que en estos momentos copan la tabla y el balance no puede ser peor, cero puntos azulgranas. Con el Albacete, en el momento de apagar el luminoso éste reflejaba un 0-1, mientras que con el Numancia, el Almería y el Cádiz se sufrió un 1-0. Con el Fuenlabrada, como ya se ha mencionado, el pitido final dejó el careo en 3-2, los mismos guarismos que aparecieron en el Anxo Carro frente al Lugo, el único conjunto que no pisa la zona noble con el que los de Míchel no han obtenido algo positivo.

El sábado llegará a El Alcoraz La Ponferradina. Después, antes de cerrar el año, habrá que visitar al Alcorcón, recibir al Rayo, desplazarse hasta Miranda de Ebro y ejercer de anfitriones de Real Zaragoza.