Contra el Fuenlabrada, defensa inédita y regresan Ferreiro y Yáñez

Pulido está lesionado y Álvaro Fernández, concentrado con España sub 21, por lo que repetir por cuarta jornada consecutiva la alineación en la visita al Fuenlabrada de este sábado a las 13.00 era imposible. Aún así, las novedades que presentará la SD Huesca en el Fernando Torres en su equipo titular no se circunscriben únicamente a cubrir esos huecos. El técnico Míchel Sánchez ha decidido introducir cuatro caras nuevas.

Rubén Yáñez, por tercera ocasión en esta temporada, se situará bajo los palos. La defensa resulta completamente inédita, de los que venían formando habitualmente solo siguen el lateral derecho Miguelón y el central Datkovic, que formará pareja de zagueros con el jugador al que precisamente mandó al banco, Josué Sá. El croata y el portugués ya coincidieron sobre el terreno de juego 23 minutos durante la visita del Sporting en la jornada 4, pero entonces el luso actuó de carrilero diestro. Además, en el lateral izquierdo volverá a estar Luisinho, que coge el testigo de Galán.

En el centro del campo continúa el trío que componen Mosquera, Mikel Rico y Juan Carlos. Mientras, arriba se mantienen Raba y Okazaki. Con ellos, Ferreiro recupera la titularidad perdida en detrimento de Cristo.

Por su parte, el Fuenlabrada, que dibujará sobre el césped un 4-4-2, contará con Biel Ribas como guardameta y a él le escoltarán Iribas, Prieto, Juanma y Glauder. El centro del campo es para Hugo, Cristobal, Álex Vallejo y José Fran, y la delantera, para Oriol Riera y Nteka.

Los azulgranas se presentan al choque como segundo clasificado, tras su victoria con el Oviedo, y dispuesto a alargar su racha de partidos sin perder a cuatro. Enfrente, los madrileños, conjunto recién ascendido y que marcha cuarto, suma solo un punto menos. Se trata de un equipo que solo ha perdido un encuentro en su campo y que es peligroso a balón parado.