Jorge Pulido, baja para el partido de la SD Huesca en Fuenlabrada

La primera frase de Míchel Sánchez en la rueda de prensa de este viernes ha calado como lluvia helada: Jorge Pulido no llega al partido de este sábado en Fuenlabrada (13.00). El central, que ha disputado todos los minutos oficiales con la Sociedad Deportiva Huesca, se ha probado en la última sesión a puerta cerrada y se ha determinado que descanse pese a que la previsión indicaba que, con los cuidados necesarios, estaría disponible. No ha sido así, aunque no se trata de una dolencia preocupante, y el capitán dará paso en el estadio Fernando Torres a una pareja de zagueros inédita, la que compondrán Toni Datkovic y Josué Sá.

El técnico ha analizado una cita de envergadura, que pondrá a prueba la defensa de la segunda posición sin que por ello el madrileño aluda a una “exigencia mayor” que la de los partidos anteriores. Tampoco podrá contar con los lesionados Doukouré e Ivi López y una puerta se abre cuando una ventana se cierra: la vuelta de Pablo Insua a los terrenos de juego se encuentra cada vez más próxima. Ha sido, con todo, “una semana buena de trabajo para un partido complicado ante un rival que hace las cosas muy bien”.

La baja de Pulido ha dado pie a Míchel para recordar que “siempre hemos hablado de una gran plantilla y no son solo palabras. Sá o Insua son grandes jugadores y podemos recuperar a otro futbolista para que se enganche a la competición. Insua tiene que ir cogiendo ritmo de competición, la lesión le paró un poco y entrena al cien por cien”. Por su parte, Doukouré, que se ha sometido esta semana a una artroscopia en la rodilla y parará otro mes, está “muy animado y convencido de que va a estar en perfectas condiciones lo antes posible con tranquilidad, ánimo y optimismo para salir de una lesión importante. Nos va a ayudar mucho en el último tercio de la temporada”.

Tras el repaso a las altas y bajas, Míchel ha pasado a las reflexiones sobre un partido “importante pero como todos en esta categoría, no hay rival fácil. Igual de complicado que los demás. Después de 15 jornadas ellos están ahí por méritos propios. Confío en el juego y la plantilla y hemos de plasmar la regularidad en resultados. Estamos preparados para hacer un buen encuentro”. Los madrileños están “bien trabajados y tienen las ideas muy claras, habrá que contrarrestarles para que el partido esté más en nuestro terreno que en el suyo”.

El acceso a la segunda posición no ha aumentado la exigencia. Míchel garantiza que “buscamos siempre los tres puntos y estar arriba en la clasificación”. Tampoco tiene en cuenta si el partido es en El Alcoraz o a domicilio para prepararlo y radiografiar a los rivales: “Los conceptos de la competición me dicen que hemos sido a veces dominadores fuera y no hemos ganado. Vamos partido a partido. El rival juega y nos lo pone más difícil”.

Sí podría tratarse de un factor diferencial el empuje de los más de 300 aficionados azulgranas que viajarán este sábado a Fuenlabrada. Para el técnico, “el factor ambiental depende de uno mismo, que el contricante tenga más apoyo no nos tiene que condicionar y hay que salir igual que en casa. Quiero un Huesca como el del Real Oviedo. Ellos marcan mucho al final y le damos importancia, la idea es seguir haciendo las cosas bien y estar muy concentrados desde el minuto uno al 90”.