Partido Huesca–Elche, en directo

La SD Huesca vuelve a El Alcoraz donde recibe al Elche desde las 18.00. Al calor del hogar los azulgranas se sienten más arropados y seguros, y, tras el tropiezo de la semana pasada en Lugo (3-2), la intención es derrotar a los ilicitanos para seguir dentro de los puestos de ‘play off’, zona noble que, de no puntuar y tras los resultados que se han dado hasta el momento en la 13ª jornada, abandonaría.

Los de Míchel, que acumulan dos jornadas sin conocer la victoria y que en su última actuación ante su afición rescataron un punto in extremis frente al Racing (1-1), se miden a un rival del que le separan varios puestos en la tabla, pero solo tres puntos. No en vano, la clasificación se encuentra muy apretada. Tradicionalmente no se le ha dado bien a los oscenses y en su última salida lejos del Martínez Valero fue capaz de tumbar al Girona (0-2).

Míchel reconoció en su rueda de prensa previa al partido que “hay cosas que mejorar, empezando por los resultados”. Para ello, esta semana ha dirigido tres entrenamientos a puerta cerrada, algo poco usual desde su llegada a la entidad azulgrana. Entre las cuestiones que preocupan y que se han trabajado para ser subsanadas están las jugadas a balón parado, vía desde la que llegaron los tres goles en contra del Anxo Carro, y la falta de profundidad del equipo.

Míchel ha optado por darle al equipo un aire más ofensivo de inicio con cuatro novedades en el once. En el centro de la defensa, ante la ausencia por sanción de Josué Sá, como se esperaba Datkovic es el acompañante de Pulido. Además, en el lateral izquierdo Galán releva a Luisinho. Las variaciones más llamativas se dan en los extremos. Sergio Gómez y Ferreiro han dejado sus sitios a Raba y Cristo González.

Enfrente, el Elche opta por un 4-2-3-1 en el que el portero es Edgar Badía. La defensa la conforman Óscar Regaño, el oscense Dani Calvo, Danilo Ortiz y Andoni López. La línea medular de dos es para Villar y Manuel, por delante aparecerán Iván, Pere Milla y Fidel, y la delantera quedará para Yacine.