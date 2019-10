Mosquera y Ferreiro apuntan a volver al once ante el Málaga

No es amigo Míchel Sánchez de repetir alineación de una jornada para otra, de hecho no lo ha hecho nunca con la SD Huesca, y el caso de la visita del Málaga a El Alcoraz del domingo (20.00) no será una excepción. Al técnico no le gusta hablar de rotaciones si no de “hacer el mejor once posible para cada partido” y así va variando las piezas en función de su estado de forma y, también, de las características del rival. Contra los andaluces, un cambio será obligado, el de Luisinho, primer jugador del curso sancionado por acumulación de amarillas. Además, se prevén los regresos de Mosquera y Ferreiro, dos piezas de peso que no fueron de la partida el miércoles en la derrota con el Cádiz (1-0).

Álvaro Fernández bajo los palos, Josué Sá y Pulido en el eje de la zaga y Okazaki en la punta del ataque parecen indiscutibles. También tienen muchas opciones de seguir siendo titulares Mikel Rico en la medular y Sergio Gómez. Con el catalán habrá que ver si en el extremo derecho, donde más ha actuado, o en el izquierdo, toda vez que en la visita del Girona, última vez en la que coincidió con Ferreiro, se intercambiaron las bandas.

Las dos principales dudas se sitúan en el lateral derecho y en la tercera pata del centro del campo. Atrás, Miguelón y Pedro López se vienen alternando. En la última semana, el primero jugo el sábado con el Girona y el segundo estuvo sobre el césped el miércoles en el Ramón de Carranza. La otra incógnita tiene dos candidatos para ser despejada. Con Mosquera de ancla y Mikel Rico en uno de los interiores el otro debería ser para Eugeni o Juan Carlos. El tarraconense actuó 24 minutos en el anterior compromiso en El Alcoraz y fue sustituido en el 61 contra el Cádiz, mientras que el gallego no tuvo descanso en ninguna de las dos jornadas.

Para conformar la convocatoria, al margen de la sanción de Luisinho, son baja por lesión Doukouré, Escriche y Raba, que ya toca balón y realiza ejercicios con el resto de la plantilla. Datkovic, con una lumbalgia es duda después de que el viernes se ejercitase al margen, mientras que la buena noticia la da Seoane, que vuelve a estar disponible tras perderse la cita gaditana.