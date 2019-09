Álvaro Fernández, disponible para la visita del Girona

Álvaro Fernández podrá situarse bajo lo tres palos en la visita del Girona a El Alcoraz del sábado (18.00). El meta de la SD Huesca protagonizó este jueves la buena noticia del entrenamiento al ejercitarse con normalidad por primera vez en lo que va de semana demostrando así que la recuperación del derrame articular en la rodilla derecha que se produjo en un encontronazo durante la victoria del domingo pasado sobre el Extremadura marcha por buen camino. Del Francisco de la Hera, el riojano salió cojeando y con los tacos de un rival marcados. Ya al día siguiente, tras las pruebas médicas, se decidió que guardase reposo en busca de un buen restablecimiento de la zona afectada.

En una sesión de carácter relajado y en la que los partidos de fútbol tenis, como viene siendo norma los jueves, fueron los protagonistas, Álvaro trabajó al margen de forma más intensa junto al preparador de porteros Adrián Mallén y su compañero de posición Antonio Valera. El tercero de los porteros con los que cuenta Míchel, Rubén Yáñez, participó en los ejercicios del resto de la plantilla formando equipo junto al propio técnico y Cristo González.

Álvaro se ha convertido con sus actuaciones en una de las piezas fundamentales en la estructura que conforma la SD Huesca en cada jornada sobre el terreno de juego. Solo en su último compromiso realizó ocho intervenciones dejando su portería a cero por segunda vez esta temporada y contribuyendo de forma fundamental a atrapar los tres puntos en juego. En total, ha realizado 16 paradas y ha recibido cuatro goles en seis encuentros.

Su fichaje fue el primero en anunciarse de forma oficial por el club el pasado verano. Procedente del Mónaco tras formarse en la cantera del Osasuna, con cuyo primer equipo llegó a debutar, y con experiencia en Segunda División al haber actuado como cedido en la 2018-19 en el Extremadura, firmó por tres temporadas. Consigo traía también la vitola de internacional sub 19 y, de hecho, todavía continúa dentro de la órbita de las categorías inferiores de la selección española. Estuvo presente en los encuentros de las fase de clasificación para la próxima Eurocopa sub 21 disputados a principios de mes, aunque no llegó a jugar. Aquella convocatoria hizo que se perdiese el duelo con el Sporting, en el que su habitual suplente, Yáñez, también tuvo una destacada actuación.

En menos de tres meses, Álvaro ha coincidido en el vestuario con otros cinco guardametas. La pretemporada la arrancó junto a Valera, Bardají y Jovanovic. A la vuelta de la concentración de Benasque, Bardají fue destinado al Ejea y, posteriormente, la inminente salida de Jovanovic, en un principio al fútbol turco y finalmente de regreso al Aarhus danés, provocó el fichaje de Yáñez. Ante éste vaiven, el de Arnedo, de 21 años, ha venido representando la estabilidad haciéndose con la titularidad desde el primer amistoso en Calahorra.

En estos momentos, la SD Huesca tiene en el dique seco a Escriche, con una lesión en la rodilla y al que este jueves se le pudo ver pisando el césped del IES Pirámide, pero que se ejercitó en el gimnasio. Con él estuvo Dani Raba, que mantiene el brazo en cabestrillo debido a sus problemas en el hombro. Por otra parte, Doukouré, con un derrame en la rodilla izquierda, tampoco está aún listo para jugar. El equipo se entrenará el viernes en el Pirámide a partir de las 10.00 y lo volverá a hacer también el mismo día del partido, aunque a puerta cerrada.