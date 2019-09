La SD Huesca retoma el camino de la victoria

Fin a la mala racha de dos derrotas consecutivas y a la sequía goleadora. La SD Huesca retomó el camino de la victoria en su visita al Extremadura. Frente a un rival que aún no sabe lo que es sumar de tres en tres, pero al que no resulta nada sencillo superar, los oscenses supieron adelantarse y preservar la ventaja aún sin lograr imponer su estilo de juego. La eficacia que se había echado en falta en sus últimas actuaciones sí que apareció en el Francisco de la Hera.

El resultado pudo haber sido más abultado porque ocasiones hubo para ello, aunque también podría haber sido muy distinto. Si los locales se quedaron con el cero en el marcador también fue en buena medida gracias a las paradas de Álvaro Fernández, que en el regreso a la que fue su casa la temporada pasada firmó una soberbia actuación.

Para Míchel Sánchez pocos jugadores hay inamovibles en el once. El técnico se afana cada semana en encontrar la forma ideal de su equipo escrutando las características y los momentos de forma y ánimo de cada una de las piezas de su numerosa plantilla además de los problemas que le pueda plantear el rival en cuestión y así acaba definiendo un once que hasta la fecha nunca ha sido el mismo que el del compromiso anterior. En Almendralejo, la principal novedad, más que una presencia fue un ausencia. Mikel Rico, que siempe había sido titular, dejó su sitio a Juan Carlos. Solo Pulido y Mosquera pueden presumir ya de aparecer en todas las formaciones desde que la temporada se puso en marcha. Además, también volvieron a ser de la partida tras sus ausencias ante el Albacete Miguelón, Luisinho y Ferreiro. En el once, junto a los dos inamovibles, continuaron el portero Álvaro Fernández, el central Josué Sá, el centrocampista Eugeni y el delantero Okazaki.

La primera aproximaciónvisitante llegó a los cinco minutos. Eugeni recogió un pase de Miguelón, llegó hasta el fondo, envió el balón hacia atrás donde llegó a la carrera Sergio Gómez que de primeras remató arriba. Y cinco minutos después Álvaro, que volvía al escenario en el que actuó la temporada pasada como local, tuvo que realizar su primer blocaje en un lanzamiento de falta lateral que Kike Hernández mandó entre los tres palos desde 26 metros.

Como había predecido Míchel, los de Almendralejo se mostraron intensos en su presión y verticales con pases largos desde el inicio. Enfrente, en contra de lo que se esperaba, en vez de alargar las jugadas en el centro del campo, los oscenses también se lanzaban al ataque con pocos pases. Sergio Gómez volvió a verse las caras con Casto en una contra, pero la jugada acabó en córner.

La contra la había conducido Juan Carlos para acabar pasando a la joven promesa cedida por el Borussia de Dortmund y en la siguiente aproximación peligrosa los protagonistas fueron los mismos. El coruñés encontró en la frontal área el hueco para enviar el balón hacia la derecha donde se encontraba el badalones que le devolvió el pase hacia el corazón del área colandolo entre dos defensas para que su socio apareciese batiendo a Casto. Después de 244 minutos, los altoaragoneses volvieron a marcar.

Qué fácil resulta todo cuando la calidad conecta entre si y cómo necesitaban ambos jugadores una jugada así. Juan Carlos, al que le está costando coger la forma, no está teniendo fácil asentarse en el once después de que la temporada pasada fuese uno de los jugadores destacados de Segunda División firmando diez dianas con la camiseta del Almería, mientras que Sergio Gómez, de 19 años, está creciendo en su juego con cada minuto que pasa sobre el terreno de juego aprovechando la oportunidad que le ha dado Míchel a raíz de la lesión de Raba.

La respuesta local no tardaría en llegar, prácticamente a continuación. Álvaro salvó el empate en un córner rematado por Zarfino. Si el partido había estado abierto antes del gol, a raíz del mismo, lejos de asentarse las idas y vueltas aún se sucedieron con mayor velocidad. La volvió a tener Zarfino en los locales y Eugeni probó fortuna en un lanzamiento de falta en el que no logró sorprender al meta del Extremadura.

Los de Manuel Mosquera empujaban cada vez más. La SD Huesca lograba contener bien las acometidas, pero cada vez, con el paso de los minutos, le costaba más avanzar hacia el otro lado del campo. De todos modos, al descanso, los de la cruz de San Jorge llegaron por delante.

La segunda parte arrancó con un fuerte encontronazo en Zarfino y Álvaro que acabó con los tacos marcados en la pierna del cancerbero y con la misma dinámica de juego que antes del paso por los vestuarios. El Extremadura corría y corría peleando, y el Huesca no lograba coger el timón del partido.

Hacía falta aire fresco para equilibrar el ritmo alto y desde el banquillo visitante la solución por la que se optó fue un doble cambio. Escriche ocupó el lugar de Juan Carlos y Mikel Rico el de Eugeni cuando el cronómetro se aproximaba a la hora de partido. Así, el dibujo táctico se recompuso hacia un 4-4-2. Era el momento de mover fichas y también en los de Almendralejo hubo novedades. Nono entregó el testigo a Pinchi.

El Huesca se recolocó, se dispuso a apretar los dientes y el partido se pausó. Sin huecos evidentes, los también azulgranas no encontraban las pistas para salir al galope y su argumento pasaron a ser los balones aereos que no inquietaron. Mientras el Huesca trataba de ganar metros combinando, aunque se encontró con un césped que dificultaba el manejo del esférico a ras de suelo. Mosquera lo intentó en una falta desde muy lejos, pero el balón se fue fuera por poco.

Fue la última acción del gallego en el partido, que a continuación enfiló el camino de las duchas para Seoane disputase los últimos diez minutos. Míchel había considerado que buena parte de la suerte del careo pasaba por el centro del campo. La entrada de Mikel Rico ya había servido para darle más pulmón a los suyos en esa zona y el tercer cambio también se dirigió en esa dirección. Quedaba el arreón final para ambos contendientes y había que prepararse.

Rocha recogió un rechace en la media luna y disparó con mucho más que intención. Sin embargo, Álvaro estuvo rápido de reflejos y mandó el cuero a saque de esquina. Escriche pudo matar el partido con el 0-2 en el otro lado del campo, pero al encarar a Casto su tiro se fue alto. El castellonense la volvió a tener en una combinación con Sergio Gómez, pero Casto abortó la ocasión.

El delantero estaba generando peligro en cada una de sus apariciones, pero acabó en la hierba en una acción con un rival. Ya sin cambios, aún a pesar de cojear ostensiblemente, intentó continuar sobre el terreno de juego, pero finalmente tuvo que abandonar. Con uno menos, se añadieron cuatro minutos, pero el marcador ya no se movió.

Hubo que sufrir y continúa habiendo aspectos que mejorar, pero lo cierto es que la SD Huesca regresa gracias a su cuarta victoria del curso a la zona de ‘play off’ antes de cruzarse con el Girona, uno de los pesos pesados de la liga sobre el papel.

Ficha técnica:

Extremadura UD: Casto, Ángel Bastos (Ale Díez, 76), Borja Granero, Fran Cruz, Caballo, Zarfino, Rocha, Pastrana, Kike Márquez, Nono (Pinchi, 60) y Álex López.

SD Huesca: Álvaro, Miguelón, Pulido, Josué Sá, Luisinho, Mosquera, Eugeni (Mikel Rico, 59), Juan Carlos (Escriche, 59), Sergio Gómez, Ferreiro y Okazaki

Goles: 0-1, min. 22: Juan Carlos.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla al local Zarfino (79) y a los visitantes Pulido (13) y Mosquera (27), Luisinho (73), Sá (84) y Míchel (93).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de Segunda División disputado en el Francisco de la Hera ante 6.261 espectadores.