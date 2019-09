Petón: “La SD Huesca es una aspirante a estar arriba”

Con Javier Lambán y el resto de la comitiva institucional que ha visitado este miércoles el IES Pirámide, futuro centro para el fútbol base aragonés, han estado presentes la Sociedad Deportiva Huesca y la Fundación Alcoraz. José Antonio Martín, Petón, consejero de la primera y presidente de la segunda, ha valorado el comienzo de curso de una plantilla que se ha entrenado a pocos metros, sobre uno de los terrenos de juego, a las órdenes de Míchel Sánchez.

Petón ha reflexionado sobre la “presión”, bien entendida, que acompaña al equipo en su vuelta a la Segunda División y que no ha de sobredimensionarse ni desde el interior del vestuario ni desde el entorno. El consejero ha visto una idea de fútbol que ya anticipaba la contratación del técnico madrileño, “muy definida y atractiva para los que nos gusta el juego combinativo, de posesión y calidad técnica. Se han perdido partidos por cuestiones concretas y que han servido para reflexionar, como la defensa del balón parado. El resultado del Albacete es anormal con un penalti que no se hubiera pitado sin VAR”.

Además, ha recordado que “con Rubi llegamos a nueve partidos sin ganar, con varias derrotas, y siempre he defendido que un equipo que juega bien termina arriba, y esa es mi esperanza. Arriba es con los de arriba, no sabemos si es un ascenso o una promoción, pero en ese núcleo”. Petón pide que no se incremente el grado de presión: “Es mentira que cada semana sea una final; en los diez últimos partidos se ganan o se pierden los campeonatos, hay que estar bien situados entonces y no pensar que una derrota o una victoria te quitan o dan el objetivo”.

Otro de los aspectos fundamentales para la SD Huesca se refiere a “mantener la puerta a cero, no pierdes y se refuerza el entramado defensivo. Los equipos poco goleados están arriba”. Con los datos en la mano, los 12 puntos en siete jornadas representan el mejor arranque azulgrana en la Liga de Fútbol Profesional, “nunca se habían tenido tantos puntos ni con Rubi teníamos tan clara una idea tan contundente del juego. Míchel también llevaba menos puntos en el Rayo en el mismo periodo y ascendió”.

Petón agradece ese “vértigo” de la exigencia porque “significa que el Huesca es aspirante. No quiero que se entienda que rehuímos la condición de candidatos al ascenso. Es una plantilla larga y de mucha calidad que está preparada para la exigencia de la Segunda División”, ha precisado. Al consejero le han sorprendido varios jugadores en el nacimiento del curso; también, algunos de los que no juegan tanto y que le parecen “impresionantes”.

“Es dificilísimo para el entrenador. Álvaro lleva un paso más rápido del que se preveía con la selección sub 21. Sergio Gómez es un cañón, solo lamento que no tengamos ninguna posibilidad de compra. Va a ser grande en el fútbol internacional”, ha concluido. Los oscenses afrontan este miércoles una doble sesión de trabajo con la ausencia de los lesionados Raba, Doukouré, Escriche y Álvaro Fernández. Este último guarda reposo para estar a punto el sábado ante el Girona en El Alcoraz (18.00) y ha regresado Javi Galán, que contó con permiso del club el pasado lunes.