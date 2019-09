Pedro López e Ivi se quedan fuera de la convocatoria para visitar al Extremadura

“Todos van a ser protagonistas”. Es una de las frases que más repite Míchel Sánchez, el técnico de la SD Huesca, cada vez que es cuestionado sobre el vestuario y el reparto de minutos y semana tras semana viene transformando esas palabras en hechos. No en vano, en seis jornadas ha situado sobre el terreno de juego a 23 futbolistas, de los que veinte han sido titulares. Únicamente faltan por debutar este curso Valera, que parte con el rol de tercer portero, Doukouré, que se encuentra lesionado, Insua, que sigue poniéndose a tono una vez superada su rotura de ligamentos, y Joaquín Muñoz.

Ya sea por lesiones, convocatorias con selecciones o decisiones técnicas, lo cierto es que hasta el momento el preparador madrileño todavía no ha repetido alineación y en el caso de la visita al Extremadura del domingo (20.00) no será distinto. Este sábado, tras entrenar a puerta cerrada, no se subieron al autobús ni Pedro López ni Ivi, dos futbolistas que fueron de la partida el miércoles en la derrota frente al Albacete. Tampoco entraron en la convocatoria de 18 jugadores por decisión técnica Joaquín, Insua, Valera y Hermoso. Además. Doukouré y Raba cuentan con baja médica.

Míchel se encuentra convencido de que tiene una plantilla amplia, no solo en cuanto a número de efectivos, sino también en calidad y de que sus diferentes piezas le ofrecen múltiples posibilidades. Por ello, prepara sus onces en función de las exigencias del rival y calculando también de forma ajustada el momento de forma de cada componente del vestuario para no forzarlo. Así, por ejemplo, con Juan Carlos se están midiendo cuidadosamente los minutos de los que dispone al encontrarse aún en pleno proceso de alcanzar su forma ideal y a Escriche, frente al Almería, y Pedro López, con el Numancia, no se les quiso forzar a pesar de ser dos de los futbolistas que más ha empleado. El delantero se quedó sin viajar a tierras andaluzas a causa de una fuerte contusión y al lateral derecho se le reservó en Soria al presentar un problema muscular en el sóleo.

Solo un jugador ha sumado en su hoja de servicio todos los minutos posibles hasta el momento, Pulido. Lo venía haciendo también Luisinho, pero el miércoles pasado dejó su sitio a Galán, mientras que Álvaro se perdió el choque con el Sporting al estar concentrado con España sub 21. Junto al central toledano también han sido siempre de la partida Mosquera y Rico, aunque el primero fue sustituido en el estadio de los Juegos del Mediterráneo y el segundo no completó ni la primera jornada contra Las Palmas ni la última.

En el equipo dispuesto contra el Deportivo en la segunda cita de la liga, respecto al visto en Canarias hubo dos novedades, las entradas de Pedro López por Miguelón y de Eugeni por Juan Carlos. En Almería, el único rostro nuevo fue el de Cristo en la punta del ataque en lugar de Escriche. Contra el Sporting Yáñez cubrió la ausencia de Álvaro bajo palos, Josué Sá relegó a Hermoso y Escriche recuperó su sitio. Frente al Numancia Álvaro volvió a la portería y Miguelón y Juan Carlos retomaron la titularidad después de no saborearla desde el inicio en Las Palmas. Y con el Albacete se vivió una revolución con seis modificaciones: Galán, Ivi, Eugeni, Pedro López, Sergio Gómez y Okazaki.

En el Francisco de la Hera, en el que será el tercer partido en ocho días, Michel ya ha avisado de que quiere un equipo capaz de retener la posesión y de contrarrestar la fuerte presión y el juego vertical que practica el Extremadura. Para ello, ya tiene preparada la fórmula.

En Almendralejo estarán presentes los porteros Álvaro Fernández y Rubén Yáñez, los defensas Miguelón, Javi Galán, Luisinho, Pulido, Josué Sá y Toni Datkovic, los centrocampistas Mosquera, Eugeni, Mikel Rico, Sergio Gómez, Jaime Seoane, Ferreiro y Juan Carlos, y los delanteros Escriche, Okazaki y Cristo.