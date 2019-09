Míchel: "Todos tenemos que asumir la exigencia de estar arriba"

Míchel Sánchez llegó a la SD Huesca con ambición, la sigue manteniendo y trata de trasmitirla a sus jugadores. En solo cuatro días, el equipo ha sufrido dos derrotas por la mínima con el Numancia y el Albacete en las que no se ha conseguido marcar. Es un primer bache en la temporada en el que el técnico está estudiando los aspectos a mejorar, pero en el que también está tratando de mostrar todo lo bueno hecho. La exigencia sabe que es alta y la asume. "No somos el Huesca de hace diez años y eso lo tenemos que comprender para lo bueno y para lo malo", expuso este viernes en la rueda de prensa previa a la visita del mañana al Extremadura en la que destacó la introspección acerca del estado de la plantilla por encima del próximo reto. "Dos malos resultados hacen daño, pero me gusta que sea así, porque tener presión nos hace mejores a todos", expuso. "Somos un equipo que tiene que estar arriba y esa exigencia la tenemos que asumir todos y ser mentalmente muy fuertes", marcó como reto.

De hecho, para él los tropiezos son "el único pero que hay que ponerle a la semana de trabajo". "Han sido dos partidos en los que podríamos haber sacado mejores resultados, pero pienso que hemos hecho dos actuaciones acordes a las alturas del calendario en las que estamos y con la sensación de que estamos en proceso de formación y mejora", manifestó. "Estoy contento con la plantilla, la idea de juego y cómo se está llevando a cabo en la competición", recalcó. "Hay veinte caras nuevas, muchas han llegado al final y tienen que estar cerca de su mejor versión en breve, pero, como no hay tiempo, hay que meter jugadores que sabes que aún les falta un pelín para su mejor estado físico", expuso.

El problema más relevante al que hizo referencia fue la falta de gol. No en vano solo se ha conseguido una diana en los últimos cuatro encuentros. "Dentro del proceso de crecimiento que estamos llevando, tenemos que llegar con más claridad, tenemos que tener más poso en campo rival, más empaque", analizó. "No hemos tenido acierto, pero llegará porque tenemos mucha gente con gol y estoy convencido de que entrarán", se mostró seguro.

Míchel, como viene haciendo en sus últimas intervenciones, alabó la actitud de sus futbolistas: "Tenemos gente humilde y con capacidad de mejora, me encanta la recepción que tienen de lo que proponemos y lo único que les pido es que se centren en el día a día". "Solo les he dicho a los jugadores es que hay que seguir por la misma línea en cuanto a buscar la portería rival y tener la tranquilidad de que las cosas con trabajo van a llegar", manifestó

Para el partido contra el Albacete del miércoles introdujo seis cambios en el once con respecto al del sábado anterior frente al Numancia. Ahora, de cara a la cita con el Extremadura ya tiene casi dedicidido quiénes serán los elegidos. "La alineación no es condicional respecto a los resultados, sino al estado físico de los jugadores y a lo que nos vamos a encontrar enfrente", reconoció.

A este respecto, de su próximo rival dijo que "es un equipo que no ha ganado todavía, pero que ha perdido puntos en los tramos finales de los partidos, lo que quiere decir tenía controlada la situación hasta los últimos minutos", comentó. "Es intenso en la presión y vertical, por lo que tendremos que dominar mucho el balón para no tener transiciones", analizó. "Al final todo va a depender de nosotros", consideró afirmando que está convencido de que maneja una plantilla que "haciendo bien las cosas tiene opciones de ganar todos los partidos".

Para dejar atrás dudas y conseguir ser el equipo protagonista que ambiciona cree que es fundamental "el equipo" porque "hace que la exigencia sea alta y que se salga adelante". "Dentro de la plantilla se está forman un buen grupo en lo personal", reconoció.