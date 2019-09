La oportunidad de Rubén Yáñez

Si hay un cambio en el once que está asegurado, aunque podría producirse alguno más, es el de la portería. Con el que ha sido su titular hasta el momento concentrado con la selección española sub 21, Álvaro Fernández, de cara al choque del próximo domingo ante el Sporting en El Alcoraz (12.00), el que se perfila como titular, por delante de Antonio Valera, es Rubén Yáñez. “Lo importante es ayudar al equipo, conseguir los tres puntos y hacer un buen partido”, manifestó al respecto el de Lloret de Mar tras el entrenamiento de este viernes.

Tras pasar por las categorías inferiores del Real Madrid, con el que conquistó en dos ocasiones la Liga de Campeones, además de una Liga y un Mundial de Clubes, también ha vestido las camisetas del Cádiz y el del Getafe, club que lo ha cedido para este curso a la SD Huesca. “Me veo prepararísimo, para eso he estado trabajando todos estos años, me ha faltado competición, pero al final la mentalidad tiene que ser fuerte y pensar que el momento llegará y ha llegado”, explicó el futbolista de 25 años que no se sitúa bajo los tres palos en partido oficial desde el 11 de enero del año pasado. Fue en la vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey disputada entre el Sevilla y el Cádiz. Anteriormente, había participado con los gaditanos en la misma competición en los victoriosos cruces con el Almería, el Osasuna y el Betis.

Ahora, aunque trata de tomarse el encuentro con los asturianos con la máxima normalidad posible, no esconde que “es un partido importante”. “Juegues o no, entras en dinámica de competición con el equipo y durante toda la semana lo das todo, aunque luego el míster decida”, manifestó sobre su forma de encarar cada jornada.

Yáñez se incorporó a la disiciplina azulgrana el 22 de agosto y desde entonces siempre se ha sentado en el banquillo como alternativa a Álvaro y dejando en la grada a Valera. Una vez cerrado el pasado lunes el mercado de verano, considera que “ahora tenemos que pensar únicamente en la competición”. Así, ve al equipo “en una buena dinámica, a pesar de la última derrota” y no esconde que “siempre hay cosas que mejorar, que poco a poco vamos a ir puliendo”.

El tropiezo en Almería del domingo (1-0) no va a hacer que la hora de rute varíe. “Nuestra filosofía es ser intensos y darle importancia a cada balón, darlo todo en el campo y que nuestra afición esté orgullosa”, resumió las líneas maestras del Huesca de Míchel Sánchez. Por ello, ante el Sporting van a salir “al 100%, porque si no se nos comerán”. “Hay que salir al 100% y dar incluso un poco más”, recalcó.

La semana ha traído las novedades a la plantilla de Doukouré, Datkovic y, principalmente, Okazaki, el fichaje más mediático del verano para los azulgranas. “Es un jugador importante que se adapta bien al equipo”, describió Yáñez a su nuevo compañero. “Mientras sea para sumar, que venga todo lo bueno”, manifestó.