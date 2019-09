Okazaki, la estrella naciente de la SD Huesca

La primera jornada completa de Shinji Okazaki como futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca le ha confirmado como la estrella discreta que está llamado a ser en el conjunto azulgrana. En estas horas iniciales, ha ratificado la buena fama que le precedía: de futbolista profesional y persona sencilla que quiere conocer y adaptarse lo antes posible a su nuevo ecosistema. Y lo ha hecho, tras el entrenamiento de este jueves, con un choque de culturas ya que el delantero japonés de 33 años ha asistido como uno más a la tradicional ofrenda que el club realiza a San Lorenzo, patrón de la capital, para pedirle su protección ante la temporada recién estrenada.

El fichaje más mediático de la historia de la entidad aspira a ensanchar los horizontes de un club cuyo impacto social y económico ya se multiplicó tras el ascenso a Primera División. Inevitablemente, los ojos se dirigen hacia Japón. Las interacciones en redes sociales y las visitas a la web oficial de la SD Huesca en las últimas horas aparecen muy marcadas por la presencia de Okazaki. El tuit en el que se anunciaba su contratación supera las 1.500 repeticiones y los 4.400 ‘me gusta’. Tres medios de comunicación japoneses se han dirigido ya al gabinete de prensa para interesarse sobre la situación del jugador.

También se apunta a un incremento de la venta ‘online’ de equipaciones y merchandising oficial. Como una feliz coincidencia, el tercer uniforme, el negro, presenta como uno de los motivos principales un dragón, animal mitológico que en el país del sol naciente representa la sabiduría o la fuerza. El atacante, que lucirá el dorsal número 12, encarna una serie de valores que entroncan con los del club azulgrana. Pese a su tumultuosa salida del Málaga, con el que rescindió su contrato muy cerca de la medianoche del pasado lunes al no poderse tramitar su ficha para que las cuentas cuadrasen, la afición boquerona le ha dicho adiós con cariño. Y Okazaki se despidió con una carta en la que señalaba que “no me arrepiento de nada, ya que el tiempo que he pasado con vosotros no lo olvidaré nunca”.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca anuncia el fichaje del delantero Shinji Okazaki

También del Leicester, con el que ganó la Premier League, se marchó el pasado mes de junio con el agradecimiento rendido de los seguidores británicos. El japonés ha conocido de primera mano el estadio de El Alcoraz durante el entrenamiento a puerta cerrada que se ha celebrado este jueves y que ha comenzado con una charla con su nuevo técnico, Míchel Sánchez. Okazaki, como algunos integrantes del plantel, maneja el inglés y se acompaña en estos primeros días por un representante y consejero de su mismo país que sí habla castellano.

En el horizonte también aparece el futuro duelo entre Okazaki y Shinji Kagawa, el futbolista del Real Zaragoza que le precedió semanas atrás y recibió una multitudinaria bienvenida en la capital aragonesa. Ambos son amigos, se han saludado y dado la bienvenida en Twitter y retado para el partido del próximo 22 de diciembre en El Alcoraz, que probablemente un seguimiento tan grande en el país asiático como el de la segunda vuelta en La Romareda (12 de abril). Ambos disputaron el Mundial de Rusia 2018. Por muy pocas fechas no coincidió el azulgrana con el otro japonés de la Segunda División, el deportivista Gaku.