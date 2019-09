Doukouré y Datkovic, seducidos por la ambición de la SD Huesca

“Es una auténtica satisfacción que dos grandes jugadores se hayan querido sumar al proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca”. Con estas palabras ha dado la bienvenida a Chaikh Doukouré y Toni Datkovic el consejero delegado del club, Manuel Torres, que ha presidido la puesta de largo del centrocampista costamarfileño y del central croata este jueves en El Alcoraz. El penúltimo y antepenúltimo fichaje para esta campaña han lanzado una idea común: les ha seducido la ambición del proyecto azulgrana y esperan ser partícipes del proceso de crecimiento de la entidad.

El pivote cedido por el Levante, con opción de compra, ha valorado en la sala de prensa del estadio que “el proyecto del Huesca es uno de los mejores ahora y, sobre todo, el espíritu del club es importante para mí, corresponde a mis valores. Es gente muy ambiciosa que trabaja duro y hace todo para crecer”. Para que esta perspectiva no se difumine se ha de “dar todo dentro y fuera del campo. Me he encontrado un grupo ambicioso con buenas personas y jugadores, y todos los días habrá que trabajar para hacer una buena temporada”.

Doukouré ha atravesado por una etapa muy complicada después de lesionarse de gravedad el pasado mes de febrero. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y desde entonces ha trabajado “muy duro para volver lo antes posible y en las mejores condiciones. He realizado un buen trabajo y las sensaciones son muy buenas, estoy un poquito sorprendido porque la recuperación va un poco más rápida de lo normal”. Así, confía en pisar “pronto” los terrenos de juego”.

El futbolista nacido hace 26 años en Costa de Marfil ha visto los tres partidos jugados hasta la fecha por la SD Huesca y considera que “el equipo tiene todo para acabar arriba esta liga, pero tenemos que hacer las cosas con tranquilidad. Somos un buen grupo y hay que trabajar. Puede ejercer tanto de pivote defensivo como tener llegada a la portería contraria, y “el entrenador sabrá dónde ubicarme para rendir mejor”.

Datkovic ha optado por el inglés pese a confesar que había aprendido algo de español “por las telenovelas”. El defensa croata, de la misma edad que Doukouré, ha relatado que “todo ocurrió rápido al final del mercado. Es un honor estar aquí, he escuchado buenas palabras del club y era mi preferencia para jugar en España. Hay buenos jugadores, todos quieren ayudar, el entrenador es excelente y será bueno para el club. Todos me están ayudando para integrarme”.

Puede desenvolverse tanto de central como de lateral zurdo, suerte que ya le tocó desarrollar la campaña pasada en el NK Lokomotiva Zagreb, desde donde llega a préstamo con opción de compra. Su disponibilidad es inmediata puesto que ha disputado seis jornadas del campeonato croata y, además, ‘rompió’ los récords del club azulgrana durante las pruebas médicas y de esfuerzo. Datkovic, conocedor de la liga española, considera que “no es imposible” regresar a la máxima categoría.

Para cerrar las dos presentaciones, Manuel Torres se ha referido al “extraordinario trabajo” de la dirección deportiva que encabeza Rubén García, del director general, Josete Ortas, y del consejero José Antonio Martín, Petón, en la confección del equipo con un “extraordinario trabajo y dedicación. Con paciencia, manejando los tiempos, hemos conseguido conformar una grandísima plantilla. Con las dos incorporaciones más Okazaki no cabe más que felicitar a todos. Os aseguro que ha sido un trabajo arduo con una dedicación y talento extraordinarios”.