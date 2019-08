Kike Hermoso, sueño cumplido

Para Kike Hermoso el verano está siendo prácticamente inmejorable. Firmó a principios de julio para reforzar al Ejea, filial azulgrana en Segunda B, se incorporó a la pretemporada de la SD Huesca donde ha sido uno de los jugadores con más minutos en los amistosos y debutó el pasado domingo en Segunda División a las órdenes de Míchel en la victoria frente a Las Palmas por 0-1 en un partido que disputó al completo y en el que ni mucho menos desentonó a pesar de su bisoñez, tiene veinte años recién cumplidos.

Muchas emociones que el lunes quiso reflejar a través de las redes sociales. “Desde muy pequeño soñaba con este momento, ayer se cumplió el sueño de mi vida, dar las gracias a todas las personas que me han ayudado y han estado siempre ahí, y a todos los compañeros que me han ayudado en el campo y desde que he llegado”, agradeció en un escrito en el que añadió estar “feliz y muy orgulloso de haber debutado con la SD Huesca y hacerlo con la portería a cero y con tres puntos. A seguir trabajando para mejorar cada día”.

Siempre con la sonrisa en la boca y pegado a los veteranos, especialmente a Pulido, del que trata de captar todos los conocimientos posibles, Hermoso ha sabido aprovechar la coyuntura para lograr el objetivo que hace tiempo que perseguía. El primer equipo altoaragonés cuenta ahora mismo con solo un central, el mencionado Pulido, así que Míchel ha tenido que trabajar durante el verano principalmente con Hermoso y Arnedillo, mediocentro reconvertido del Huesca B. También ha empleado en el centro de la zaga de forma más puntual a Joe, del Ejea, y a Musto, que no cuenta con dorsal.

Míchel ya lo conocía desde mucho antes. No en vano, ambos coincidieron en la estructura del Rayo a la que el jugador se incorporó en su último año de juvenil para formar parte del filial. El técnico madrileño ya lo tuvo en sus dos últimas pretemporadas con los de Vallecas y en el curso pasado fue convocado en dos ocasiones con el primer equipo, aunque no llegó a debutar.

La idea que maneja el club es la de incorporar entre dos y tres centrales más antes de que finalice el mercado de verano, el 2 de septiembre, por lo que, en un principio, su destino acabará siendo el inicial, el Ejea. Mientras tanto, Hermoso sigue peleando por su sueño.