Muchos frentes aún por cerrar en el mercado para la SD Huesca

La fecha límite es el 2 de septiembre, día en el que el mercado de verano echará el cierre, quedan entonces trece jornadas por delante y unos cuantos frentes por solucionar en cuanto a la composición de la plantilla. La victoria del domingo en Las Palmas por 0-1 en la primera jornada de liga supuso un respaldo a lo hecho hasta ahora, pero también puso de manifiesto todo el trabajo que queda por delante. El resumen es conocido por todos e incluso el propio entrenador Míchel Sánchez se cansa de repetirlo, necesita dos o tres centrales y un delantero de referencia. Además, se podrían producir varias salidas.

Kike Hermoso, el defensa llegado para reforzar al Ejea, se mostró más que correcto en el Estadio de Gran Canaria, pero su presencia, para el técnico, tan solo supone un parche. Son varios los nombres que se han barajado en las últimas fechas para completen el eje de la zaga con Pulido, pero de todos ellos el único que estaría cerca de fructificar sería el regreso de Pablo Insua.

La vuelta del gallego, a corto plazo, tiene un condicionante esencial. Tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se produjo en febrero durante la visita de los azulgranas al Girona, no estará listo para jugar hasta octubre. La operación por el central, al que también persigue el Deportivo, consistiría otra vez en una cesión por parte del Schalke 04, club con el que tiene contrato hasta 2021, aunque en este caso se incluiría una obligación de compra si se logra el ascenso.

La pasada campaña en Primera División, en el momento de su lesión, después de un inicio en el que le costó entrar en el equipo, acumulaba nueve jornadas seguidas en el once inicial. En total, disputó doce encuentros, incluidos los dos de la eliminatoria de Copa del Rey con el Athletic.

A la lista de refuerzos también habría que sumar un portero en cuanto se solucione la situación de Jovanovic. La SD Huesca tiene un acuerdo con el Ankaragücü para que el guardameta serbio, que ya ha pasado la revisión médica en Turquía, pasé a este club, reteniendo el 50% de sus derechos. Sin embargo, los problemas de los otomanos, que se confía en que serán solucionados, para cumplir con la normativa financiera del país están retrasando la operación. De confirmarse, uno de los últimos nombres que se manejan es de Rubén Yañez, actualmente en el Getafe.

El amistoso en Gerona del pasado 10 de agosto podría haber sido el último partido de Musto con la camiseta de la SD Huesca. Al centrocampista, sobre el que en principio pesa una sanción por dopaje que le dejaría sin poder jugar hasta enero, no le ha sido asignado dorsal y, de hecho, las recomendaciones de La Liga y la Real Federación Española de Fútbol al respecto indican que no sea alineado y que, incluso, hubiese sido conveniente que no hubiese jugado durante la pretemporada. A falta de que el club azulgrana explique el caso, en su seno se maneja la opción de suspender de empleo y sueldo al argentino. Si esto llega a suceder, cabe la posibilidad de que se le busque un recambio. Radosav Petrovic, serbio del Sporting de Portugal, era uno de los nombres apuntado en la agenda. Sin embargo, su futuro ahora apunta al Almería.

También se encuentra en el aire la situación de Gallar. El protagonista de la noche en Las Palmas, gracias a su gol vencedor saliendo desde el banquillo, no quiso responder tras el partido a las preguntas referentes al interés que el Girona tiene por él. Los contactos han existido a lo largo del verano entre todas las partes, aunque la postura oficial del Huesca es la de remitirse a la cláusula de rescisión de dos millones de euros fijada en un contrato que finaliza en junio de 2020.