Míchel Sánchez: "Vamos a ser un equipo protagonista"

Se acabaron las pruebas o, al menos, buena parte de ellas. La SD Huesca arranca el domingo la liga visitando a Las Palmas (20.00). Será el inicio de una campaña en la que los azulgranas regresan a Segunda División tras el sueño de Primera, pero en la que no van a renunciar a llevar la voz cantante. "Vamos a ser un equipo protagonista en la categoría", aseguró este viernes Míchel Sánchez, que se estrenará en Canarias en partido oficial como técnico de los altoaragoneses. "Las sensaciones durante toda la pretemporada son muy positivas", expuso, mostrándose satisfecho de "cómo los jugadores ha llevado la idea de juego que nosotros queremos a los entrenamientos y a los partidos amistosos", aunque rehusó fijar el ascenso como objetivo final. "Finales de mayo queda muy lejos y mi intención es que, por ejemplo, a El Alcoraz nuestra afición vaya ilusionada y que se sienta orgullosa. No puedo poner una meta más allá del día a día porque sería meterle presión a un grupo que está ahora mismo formándose", expuso.

A este respecto, los cambios en la plantilla han sido profundos. Han llegado doce caras nuevas, tres esta misma semana, y, cuando aún quedan 17 días para el fin del mercado, se espera que se produzcan más movimientos. "Tenemos mucha mejora por delante y cuando estén todos los jugadores bien adaptados y conociéndose bien entre ellos seremos un equipo aún mejor, pero estoy convencido de que vamos a hacer un buen trabajo este fin de semana", comentó.

Sobre las posibles nuevas incorporaciones, reconoció que "se necesita otro punta más". También fijó que, si sale Jovanovic, ya en Turquía para fichar por el Ankaragücü, tendrá que llegar un nuevo portero, solicitó más centrales y se mostró expectante a cerca de que haya "alguna guinda para el pastel en cualquier posición". De todos modos, reconoció estar "muy contento con lo que hay". "Hemos hecho muy bien las cosas, nuestra idea de juego va en relación a lo fichado". analizó.

De cara al choque con Las Palmas está "muy cerca de tener el once en la cabeza". "Les he dicho a los jugadores que en la primera convocatoria será en la que más me voy a equivocar porque necesito conocer más a la gente, cómo compite y cómo soluciona los problemas", puso de relieve.

Una de las incógnitas se encuentra en el centro de la zaga, donde solo cuenta con Pulido como miembro de la primera plantilla. "Tenemos a Hermoso y a Arnedillo, chicos de la casa que nos tienen que echar una mano mientras no tengamos la plantilla completa, e incluso podemos situar ahí algún central", comentó como posibles soluciones.

Otra duda es Gallar, situado en la órbita del Girona. "Es un jugador clave, contamos con él y lo veo muy comprometido y metido en la dinámica del equipo", dijo del extremo catalán.

La idea en Las Palmas es "salir a por los tres puntos". "Cada fin de semana hay que ir a ganar y luego en el terreno de juego nos ganaremos el resultado final", se mostró ambicioso.

Sobre el rival, que está atravesando por complicaciones para inscribir a los jugadores, no sabe "exactamente lo que nos podemos encontrar". "Tiene buenos futbolistas y será un equipo competitivo", manifestó, añadiendo que "sabemos como trabaja Pepe Mel, lo he tenido de entrenador, y dentro de esas características cambiará un poco dependiendo de quién juegue".