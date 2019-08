SD Huesca: volver a empezar

En la SD Huesca huele a nuevo. El pas por la Primera División fue rápido, pero gustó y se quiere repetir la experiencia a no mucho tardar. Para ello se ha reconstruido el equipo prácticamente desde sus cimientos. Únicamente tres jugadores de los que festejaron el ascenso hace dos campañas siguen vistiendo de azulgrana.

No es ni mucho menos casualidad. El proceso de renovación en la SD Huesca ha llegado este verano a muchos ámbitos, comenzando por el presidente. Dimitió Agustín Lasaosa tras el estallido del caso Oikos, la supuesta trama de amaño de partidos en la que se ha visto involucrado de lleno el club, y antes ya se había conocido que no seguirían ni el director deportivo, Emilio Vega, ni el entrenador, Francisco Rodríguez. Ahora mismo, Manuel Torres ejerce como consejero delegado, que no presidente, la dirección del área deportiva es cosa de Rubén García y en el banquillo de El Alcoraz se va a sentar Míchel Sánchez.

El nuevo técnico está viviendo su primera experiencia lejos del Rayo Vallecano, con el que consiguió el ascenso en 2018 y en el que es una leyenda como jugador. De 43 años, responde a un perfil similar al de sus antecesores. Como Francisco y, especialmente, Rubi, con el que se le ha comparado, es un entrenador de nueva hornada ambicioso y que gusta de dar buen trato al balón.

Está siendo éste esto uno de los aspectos en los que más está incidiendo en los entrenamientos, donde el esférico es siempre el protagonista, y los amistosos, en los que el balance se ha cerrado con cuatro empates (Calahorra, Levante, Castellón y Olot) y dos victorias (Ejea y Girona). Y, de hecho, para poder desarrollar en plenitud su filosofía, la entidad azulgrana se está esforzando por poner en sus manos jugadores que se adapten como un guante a ella. "A la SD Huesca no puede venir cualquier jugador", han repetido en las últimas semanas desde el consejero Petón, hasta Torres, pasando por Rubén García y el propio técnico.

Esta exigencia a la hora de seleccionar ha obligado a todo un ejercicio de paciencia. Doce son las incorporaciones que se llevan firmadas hasta el momento, aunque siete de ellas no se han concretado hasta prácticamente las últimas dos semanas. "Hay que esperar a que sea nuestro momento en el mercado", ha sido otro de los mantras. Y, sobre el papel, esa medición de tiempos parece que ha merecido la pena, a falta de que alguna demarcación acabe por encontrar su forma definitiva.

Por ahora continúan del último curso Luisinho, Galán, Pulido, Gallar y Ferreiro. Jovanovic se encuentra en Turquía, donde el Ankaragücü va a ser su próximo destino después de que el acuerdo entre las partes sea total y de que la SD Huesca se vaya a reservar un 50% de sus derechos, y el futuro de Musto está pendiente de una sanción por dopaje. Han regresado tras sus cesiones Valera, Eugeni Valderrama, Peñaloza y Escriche y se han incorporado Álvaro Fernández, Miguelón, Pedro López, Rico, Seoane, Mosquera, Juan Carlos Real, Sergio Gómez, Joaquín Muñoz, Raba, Ivi y Cristo.

El grupo con el que está trabajando Míchel Sanchez lo componen ahora mismo 22 futbolistas que, a grandes rasgos, conforman una amalgama de figuras constrastadas para Segunda División y valores de futuro surgidos de las principales canteras nacionales. La principal interrogante aparece en el centro de la zaga. El único jugador específico con el que se cuenta a día de hoy para ese puesto es Pulido; situación a la que se le espera dar solución en breve con dos o tres fichajes. También se busca un ariete con galones.

