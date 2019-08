Sergio Gómez: "Vengo para devolver al Huesca a Primera"

Con sus 18 años aún relucientes en el rostro, y sobre todo, en su brillante mirada, y con un estilo y una clase en los pies de las que pocos pueden presumir como bien ha demostrado en los dos entrenamientos que ya ha completado con sus nuevos compañeros de la SD Huesca. Sergio Gómez, una de las incorporaciones más llamativas de las 12 que lleva oficializadas este verano la entidad altoaragonesa fue presentado este miércoles dejando un mensaje ambicioso. El media punta cedido por el Borussia Dortmund no dudo a la hora de dejar claro cuál debe ser el objetivo: "Devolver a la SD Huesca a Primera División". Para ello, llega a El Alcoraz para aportar su "granito de arena", dando "lo máximo para el equipo y, si es con goles, mucho mejor".

"Resulta un fichaje ilusionante y para nosotros es un lujo a pesar de la edad que tiene", afirmó el Rubén García, el director deportivo azulgrana, quien definió a la nueva pieza con la que cuenta Míchel Sánchez para el ataque como "un jugador que rompe líneas en movimiento, que se gira muy bien, que tiene pase, y a balón parado es extraordinario". A todo esto, el jugador añadió que es "muy pontente hacia delante" y que busca "las líneas de detras de los mediocentros para girar e ir a la portería".

"Este año le va a servir para dar un paso más en su carrera y consolidarse como futbolista de élite", valoró García, que lo ve "preparado para la exigencia que tiene la SD Huesca tanto físicamente como mentalmente". La negociación para llevar a Huesca a un jugador que está considerado como una de las grandes perlas del fútbol español dentro de una generación que ya ha conseguido alzarse tanto con el Europeo sub 17 como con el sub 19 se llevó con sigilo y en ellas fueron determinantes las conversaciones que Gómez mantuvo con García y su nuevo entrenador. "El mensaje que me transmitieron, ilusionante, hizo que me decantase por el Huesca", confesó el jugador. Ahondando en este punto explicó que "Míchel me transmitió que confiaba en mí, que iba a ser un jugador importante si trabajaba, que fuera como soy yo, tranquilo, y que realizase mi juego, que es el que busca él".

Acerca del equipo con el que se ha encontrado, el jugador consideró que "la plantilla es muy buena". "Mezcla juventud y veteranía, estoy muy contento de estar con ellos y me están tratando genial", manifestó, indicando que personalmente únicamente conocía al portero Álvaro Fernández.

Se da la circunstancia de que Sergio Gómez, del que su agencia de representación, Media Base Sports, está grabando un documental, ha sido compañero de vestuario hasta hace escasas fechas de otro de los fichajes estrellas dentro del mercado de Segunda División, el de Shinji Kagawa por parte del Real Zaragoza. El nuevo futbolista azulgrana definió al japonés como "un gran jugador" y sobre la competición en la que recalan los dos comentó que es "la mejor Segunda División del mundo".

"En ella hay muchos con muchos años en Primera División por lo que va a ser una liga complicada y por eso tenemos que aportar el máximo desde el primer día", advirtió.

Sergio Gómez, natural de la localidad catalana de Badalona, repartió su etapa formativa entre el Trajana, el Badalona, el Espanyol y el Barcelona. Con los azulgranas llegó a debutar con su segundo equipo y en enero de 2018 firmó por el Borussia Dortmund. Allí, principalmente ha formado parte del conjunto sub 19, aunque también ha tenido apariciones en la Bundesliga.