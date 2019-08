El director deportivo de la SD Huesca anuncia fichajes “en 24 o 48 horas”

La SD Huesca aprieta el paso en el mercado de fichajes y, al anuncio del fichaje de Juan Carlos Real el pasado miércoles, le podrían seguir en breve otros similares. Así lo manifestó este viernes el director deportivo azulgrana, Rubén García, durante la presentación del mediapunta ex del Almería. “Seguiremos trabajando y en las próximas 24 o 48 horas incorporaremos algún futbolista más”, adelantó el directivo. El primero de la lista podría ser Pedro Mosquera, centrocampista que ha rescindido su contrato con el Deportivo tras destaparse el interés de los oscenses en él. También están avanzadas las negociaciones con futbolistas como Michael Santos, Alberto Jiménez e Ivi.

“Ahora mismo la prioridad es el central y seguir añadiendo gente al centro del campo”, expuso García, quien también avanzó que “tenemos enfilada la posición del delantero”. “El mercado coge ahora otra velocidad y nosotros estamos preparados para incorporar a los mejores jugadores posibles”, aseguró.

A este respecto, reconoció que la llegada de Juan Carlos había resultado positiva. “Cuando un jugador pretendido por el Huesca ve que un futbolista de la talla de Juan Carlos se ha decidido por venir aquí y ve el proyecto, por supuesto que se anima” expuso.

La entidad azulgrana, que necesita a alrededor de nueve fichajes más para completar la plantilla, ha atravesado por una sequía de dos semanas sin poder cerrar ninguna contratación, a pesar de ello García manifestó que en el club no había habido inquietud. “Te tienes que poner nervioso cuando no tienes una planificación y no estás trabajando. Hay que saber en todo momento cómo son las pautas del mercado y la posición que ocupas en él para poder acometer las operación en el tiempo adecuado”, explicó, reiterándose en la idea que ya ha expresado en otras ocasiones: “El Huesca tendrá un equipo muy competitivo para poder optar a todo”.

“Este año es particular debido a las bajas de la temporada pasada, creemos que es mucho mejor, aunque sea con algo de retraso respecto a lo normal, tener una plantilla acorde a los que el Huesca se merece, que no hacer un equipo simplemente por reunir un grupo lo antes posible”, cerró su intervención.