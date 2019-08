Juan Carlos: “Vengo al Huesca para seguir creciendo y ayudar a que también lo haga el club”

Juan Carlos Real, el sexto fichaje con el que el miércoles se rompió una sequía de dos semanas sin llegada, ya trabaja a las órdenes de Míchel Sánchez. En la mañana de este viernes ha sido presentado en El Alcoraz y posteriormente se ha trasladado al Pirámide para entrenar con su nuevo técnico y compañeros. El gallego, que regresa a la entidad azulgrana seis años después procedente del Almería y que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera más, tiene claro que viene para “seguir creciendo y ayudar a que también lo haga el club”.

“Estaba manejando varias ofertas, pero lo que me convenció del proyecto fue la idea que me transmitieron Rubén y Míchel”, reconoció aludiendo a sus conversaciones con el director deportivo Rubén García y con el entrenador Míchel Sánchez para explicar porque se había decantado por los altoaragoneses y no por otros clubes como el Almería o el Deportivo, que también pujaban por él.

“En seis años da tiempo a que cambien muchos las cosas. El Huesca ha crecido mucho, el estadio y el club han cambiado y yo también”, valoró sobre el tiempo pasado desde su anterior etapa azulgrana. “Aquí vine con 21 años, era mi primera experiencia fuera de casa y mi primer equipo que no fuese el Deportivo, era un niño”, se juzgó echando la vista atrás. “Han pasado seis años, muchos equipos y experiencias, ahora tengo 28 años, y estoy en un momento muy bueno, con la madurez que no tenía”, realizó balance.

El jugador, que se definió como un mediapunta, no quiso hablar del ascenso como objetivo. “Hay tres equipos que descienden de Primera que son los que tienen un proyecto más ambicioso, pero al final y, desde mi experiencia de varios años, ver más allá de lo cercano puede llevar a la confusión”, aconsejó. “Hay que pensar en el primer partido, en ser competitivo, porque al final hay diez equipos en esta categoría que quieren ascender y sino al cabo de unos meses empiezan a ponerse nerviosos”, subrayó. “Vamos a ser un equipo competitivo y hay que ser conscientes de que la categoría es exigente y larga y no hay que volverse locos”, añadió.

Él consideró que podrá ayudar “en la faceta ofensiva y defensiva”. “He aprendido a ser más regular, jugar en tres cuatros del campo, dar el ultimo pase, finalizar y ayudar en defensa”.