La SD Huesca se reafirma en que no hubo pacto con el Nástic

A pesar de que el Huesca-Nástic de la Segunda División de hace dos temporadas se ha vuelto a poner en cuestión tras la confesión de Íñigo López, en una entrevista en El Mundo, en la que aseguraba que en ese partido existió un acuerdo entre los dos equipos para que la victoria cayese del lado visitante, la SD Huesca se muestra firme en su defensa y dispuesta a tomar acciones legales contra el que fuese su jugador. En un comunicado emitido por la entidad azulgrana a raíz de la apertura de un procedimiento de información reservada anunciado por La Liga para esclarecer lo manifestado por el futbolista afirma que “se ratifica en lo manifestado en su día y reitera que no ha existido pacto o acuerdo alguno en ningún partido en el que haya intervenido el club, reafirmándose por tanto en su total y absoluta confianza en los jugadores que formaban parte de su plantilla y haciendo expresa reserva de las acciones que puedan corresponderle en defensa del propio club y de sus jugadores”.

De hecho, los servicios jurídicos del club consideran que las declaraciones de Íñigo López responden a una estrategia mediante la que asume los hechos que se le imputan en la Operación Oikos, la trama de amaños que buscaba el lucro a través de las apuestas y cuya investigación se inició tras las sospechas que levantó el duelo entre azulgranas y tarraconenses, aunque eludiendo el enriquecimiento, lo que le dejaría sin posibilidad de castigo por la vía penal.

La SD Huesca, por su parte, se muestra dispuesta a declarar y a facilitar toda la información que La Liga le requiera. Considera el club que en aquel partido que acabó con 0-1 en el marcador y en el que los azulgranas ya habían logrado el ascenso a Primera y los visitantes todavía no tenían segura la permanencia, está suficiente probado que sus futbolistas no bajaron la intensidad como asegura López, que no estaba convocado.

NOTICIAS RELACIONADAS Aranda y Bravo amenazaron a Lasaosa

Entre los aspectos que se considera que lo demuestran aparece el gol que le fue anulado a Gallar. Además, también se han desvelado y confirmado que la entidad, para evitar suspicacias con las apuestas y ante los rumores que comenzaron a circular, decidió primar por la victoria a sus jugadores, con el fin también de conquistar el título de liga. Además, varios jugadores se mostraron molestos al considerar que se estaba dudando de su responsabilidad. A este respecto, en su declaración como testigo ante la Policía Nacional, Álex Gallar llegó a manifestar “cómo me voy a dejar comprar si tengo una prima de 10.000 euros por cada gol que meto”.