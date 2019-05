Luisinho: "Vamos a honrar la camiseta hasta el final"

"Aunque parezca que no nos jugamos nada, al final sí que están en juego aspectos como nuestra credibilidad". Luisinho, lateral izquierdo de la SD Huesca, antes del pasado domingo ya sabía lo que es vivir un descenso a Segunda División. Pasó por el mal trago la temporada pasada con el Deportivo de La Coruña y desde esa experiencia habló este jueves para asegurar que él y sus compañeros va "a honrar la camiseta hasta el final".

Si con los gallegos la pérdida de categoría se produjo a falta de tres jornadas, ahora ha llegado cuando restan dos. "Estamos tristes por no haber conseguido el objetivo de la permanencia, pero el equipo dio la hasta el final, hay que asumir los errores, plantear el futuro con cabeza y jugar los dos partidos que quedan con la mayor ilusión", explicó.

El primero de esos dos duelos llega este domingo con la visita al Betis (18.30). La cita podría suponer la de su regreso a los terrenos de juego por primera vez desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 25 de septiembre en la visita al Atlético de Madrid. "Estoy contento por poder volver y ayudar a mis compañeros en el tramo final, tengo ganas de pisar el césped y disfrutar de los que más me gusta, jugar al fútbol", expuso.

Acerca de lo que Francisco le ha comentado en los últimos días, el luso comentó que "valora el esfuerzo de la temporada durante un año muy difícil". La gente nos dio por muertos en enero y hemos dado la cara hasta el final", subrayó.

Otro de los asuntos sobre los que puso el acento fue la respuesta de la afición: "No nos podemos quejar porque siempre nos apoyaron. Sabían de las dificultades de la categoría y no me sorprende nada la reacción del público después del descenso, pero no es muy normal que pase eso al bajar".

Ahora, toca mirar al futuro. Sobre la situación del club considera que "los responsables harán todo lo posible para volver a Primera" mientras que en el plano personal, al perder la categoría queda libre, cree que no es el momento de hablar de ello, aunque matiza que están "contento" en Huesca y resalta que "el club siempre ha estado conmigo".