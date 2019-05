Enric Gallego: "La lucha está en el ADN de la SD Huesca"

Al igual que Camacho y que Santamaría, los otros dos jugadores que han dado su parecer hasta la fecha durante esta semana sobre la situación de la SD Huesca, tampoco Enric Gallego baja los brazos. Las cuentas para que los azulgranas sigan en Primera División dejan pocos resquicios a la esperanza toda vez que incluso el próximo domingo podría consumarse el descenso; quedan tres partidos por disputarse y la distancia con la salvación es de siete puntos. Aún así la plantilla azulgrana promete seguir intentándolo hasta el final. "La lucha está en el ADN de este vestuario", afirmó este jueves el delantero catalán, llegado en el pasado mercado de invierno y que se ha convertido, con cinco goles y 1.282 minutos disputados, en una de las piezas clave del conjunto de Francisco en la segunda vuelta.

"Hay que ser profesional y salir a partirse la cara en cada partido", expresó el ex del Extremadura al respecto de que no va a quedar otro remedio que estar atentos a lo que suceda en otros campos, de hecho, como apuntó, "va a ser casi imposible no saber los marcadores". Antes de que los altoaragoneses se crucen con el Valencia, ya habrán jugado todos sus rivales directos, Rayo, Valladolid, Girona, Levante y Celta. Si ganan necesitan que ni valencianos, ni gallegos, ni catalanes saquen sus partidos adelante, si empatan para seguir vivos es necesario que caigan Levante y Girona o uno de los dos además del Valladolid, mientras que si pierden no hay nada que hacer.

Paradójicamente, a este panorama se ha llegado en el momento en el que la SD Huesca puede presumir de su mejor racha de partidos sin perder. En sus últimos seis compromisos acumula una victoria y cinco empates; todos, salvo el del Barcelona, contra contrincantes de la zona baja, lo que le ha impedido situarse mejor en la tabla. "Si llevamos ahí todo el años es porque nos lo merecemos, aunque a veces haya faltado suerte", se mostró autocrítico Gallego, quien también lamentó que "la Liga se está quedando corta".

"Veo al equipo muy bien", aseguró el ariete, que puso uno de los ‘peros’ en que deben "ser más efectivos de cara a puerta". "No han salido las cosas como deseábamos", se sinceró dentro de su análisis a los últimos partidos del equipo. "Hasta que no recibimos el gol, el equipo no da el paso adelante", reconoció también.

"Nosotros, la ciudad y la afición, todos sufrimos", no escondió y por ello considera que ante el Valencia el apoyo desde la grada será importante: "El partido será complicado, pero en el estadio con la afición que nos apoya seguiremos compitiendo".

De los chés, la opinión dentro de la plantilla es que "llegarán muy fuertes", a pesar de que el compromiso se les presenta en mitad de la semifinales de la Liga Europa que arranca este jueves con el Arsenal, porque no, en vano, en la competición doméstica también se mantienen toda vía con opciones de acabar entre los cuatro primeros.

En la ida en Mestalla el resultado fue de un amargo 2-1. Parejo adelantó a los locales en el minuto 25, Cucho Hernández empató de penalti en el 73, pero Piccini cuando el partido ya agonizaba consiguió el definitivo 2-1. A pesar de posibles sentimientos de revancha, Gallego, que aún no se había enfundado la camiseta del Huesca por entonces, no cree que la cita se esté planteando de una forma diferente. Es decir, se afronta como "un partido importante, como estamos haciendo hasta ahora".

Más allá de lo que ocurra en El Alcoraz y de si quedarán opciones de permanencia una vez se escuche el pitido final, el 22 de los oscenses reconoció su voluntad de seguir esforzándose al máximo porque al fin y al cabo, "cuanto mejor acabes y mejor lo hagas, será el bien para todos".