El realismo y la crudeza en el análisis de la situación de la Sociedad Deportiva Huesca en el desenlace de la Liga no están reñidos con la esperanza. Y todas estas ideas han acompañado este lunes a Juanjo Camacho, que se ha erigido en portavoz de sus compañeros como capitán y veterano futbolista curtido en mil batallas. El aragonés ha admitido que la permanencia “está complicada” y que depende “de ganar los tres partidos. Es la única opción de poder pelear aún la salvación. Seguimos creyendo que tenemos opciones y vamos a intentar ganar el siguiente partido”.

El centrocampista considera que, en esta andadura, “aplicar el partido a partido ha sido fundamental. Ir a ganar con independencia del rival: el Real Madrid, el Valencia o el Villarreal fuera de casa. Son rivales de muchísima entidad a los que hemos plantado cara y sacado resultados que no han servido debido a la demora de puntos que llevamos”. Camacho, de 38 años, lanza el mensaje de que ante el Valencia, “no queda otra opción que creer, intentar salir a ganar desde el minuto uno y transmitir esa ilusión a una afición para la que solo tenemos palabras de agradecimiento. El Huesca nunca se rinde y vamos a seguir intentándolo”.

El capitán subraya que se trata de una plantilla de “profesionales” y que no se le puede achacar “que no hayamos dado todo en el campo. La Primera División es muy complicada. Haber subido hace todo mucho más complicado. Se nos puede pedir que demos todo y haya una entrega máxima, así suplimos ese carácter de equipo pequeño”. Cree Camacho que los oscenses están “con vida” y que llegar a los 39 puntos con ‘golaverages’ ganados a Girona y Valladolid “nos puede dar opciones. El Valencia es un equipazo y queremos ganarles, también por lo que pasó en la ida”.

El futbolista ha tenido palabras de agradecimiento para una afición que “ha sabido leer la ocasión histórica que tenía el club este año y se ha enganchado. Hubo más de 1.200 seguidores en Villarreal. Todo el mundo está remando y apoyándonos siempre y no podemos perderlo. Ha de ser una corriente que siga mucho tiempo”.

El zaragozano ha iniciado en sus redes sociales una cuenta atrás que finalizará, como la Liga, el 19 de mayo. De momento, no confirma que se trate del anuncio de su retirada: “Son cosas personales, recuerdos de mucho tiempo aquí. Quiero mostrar así mi cariño al club. Más adelante comunicaré mi decisión, no he hablado con el club y la retirada es una de las opciones que se plantean”.

En las últimas semanas, las situaciones de Cucho con el anuncio de que no seguirá el curso que viene y de Rivera fuera de los planes de Francisco no han desviado el foco de lo esencial. “Lo deportivo es lo importante y lo personal, sobre todo este año, se queda en un segundo plano. Nos quedamos con la ilusión y unión entre todos porque no se ha podido disfrutar de los resultados”.