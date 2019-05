La Sociedad Deportiva Huesca sumó ocho puntos y encajó 32 goles en las 16 primeras jornadas de la Liga y el técnico Francisco Rodríguez arriesgó con un cambio de rumbo impensable durante la planificación de una plantilla que no corrió a su cargo. Dio la oportunidad a Roberto Santamaría, tercer guardameta tras Werner y Jovanovic y suplente en la campaña del ascenso. El resultado ha sido notable. Con el navarro bajo los palos, los azulgranas han sumado 22 puntos y encajado 24 tantos en 19 compromisos. Defienden mejor. También cuentan con una garantía bajo los palos. Sin embargo, la aparición de Santamaría no parece suficiente para enmendar los desatinos anteriores.

El portero ha reflexionado este miércoles de vuelta a los entrenamientos acerca de una situación “muy complicada” que exige derrotar al Valencia este domingo en El Alcoraz (20.45) esperando que antes Celta, Levante y Girona no hayan sacado adelante sus compromisos. Todo lo demás convertirá la permanencia en casi inviable, con la sombra del descenso acechando ese mismo día. Para el futbolista, se trata de pensar en el siguiente partido, tratar de ganarlo y seguir con vida. El mensaje del vestuario es que se ha de derrotar al Valencia y no mirar más allá, no depende de lo nuestro”.

La gran diferencia entre una fase y otra de la competición encuentra en el centro el paso adelante de Roberto Santamaría, que precisamente se estrenó ante el próximo rival en Mestalla el 23 de diciembre y con una derrota muy dolorosa (2-1). Tampoco sirve de demasiado lamentarse, puesto que “son situaciones que se dan en el fútbol. No fue la mejor primera vuelta, pero tampoco vale de mucho mirar atrás. Hay que centrarse en el presente y en un duelo muy complicado ante un equipo que se juega entrar en la Liga de Campeones”.

Durante todo este tiempo, “el equipo no ha dejado de creer, ha remado en situaciones muy complicadas por las bajas y se ha puesto en pie”. Y tampoco quiere Santamaría destacar su alto nivel durante todos estos meses, en los que ha logrado dejar la puerta a cero en seis ocasiones: “Es un plantel de 25 futbolistas más el cuerpo técnico y la afición, con todos en el mismo barco. El conjunto ha demostrado su nivel en la segunda vuelta”.

El navarro, de 33 años, se muestra “contento por cumplir un sueño” pero paladea a su vez “un sabor agridulce. Es una pena que hubiese partidos sin esa pizca de suerte o de haber pecado de la falta de experiencia en Primera. Ya no vale de mucho lamentarse”. Pese a este sombrío panorama, la “ilusión” no se ha escapado por la ventana del vestuario y “la situación no puede afrontarse de otra manera”.

Por el momento, y pese a que su contrato expira el 30 de junio, Santamaría no mira más allá y admite que le gustaría “continuar”. “Ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que en ganar al Valencia. Me desviaría de la atención que creo que merece la situación. Después ya pensaré, y es bastante más importante lo que está en juego que mi situación personal”, ha añadido.

También piensa continuamente en unos aficionados a los que “no se puede pedir más”. “Fui de los últimos en irme del campo en Villarreal y te deja jodido. Solo darles las gracias. Tras el año que les hemos dado, que sigan detrás y hayan viajado a tantas ciudades tiene mucho mérito”. El Huesca permanecerá en pie hasta el final con la mente puesta “en recortar puntos y seguir con vida. Si se da que los demás ganen, será una desgracia. Es una pena que no hayamos logrado más victorias en esta racha de seis jornadas sin perder”, con cinco empates y el triunfo sobre el Eibar.