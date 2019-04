Eibar y Villarreal, dos partidos para que la SD Huesca siga creyendo

Arranca para la Sociedad Deportiva Huesca una semana con dos hitos de enormes proporciones que van a marcar claramente su camino a seguir dentro de una temporada que ya pega sus últimos coletazos. Este martes los azulgranas reciben al Eibar (19.30) y el domingo visitan al Villarreal (18.30). Con quince puntos aún por jugarse y la salvación situada a ocho, después de que el Levante empatase ayer con el Espanyol (2-2), las dos victorias resultan imprescindibles porque de lo contrario cuando se escuche el pitido final en el Estadio de la Cerámica incluso se podría hacer efectivo el descenso matemático.

El mensaje enviado desde el vestuario tras el 0-0 con el Rayo del sábado es el de que no se realizan cuentas ni previsiones más allá de ganar el siguiente partido. No en vano, las estadísticas generales no auguran nada bueno para los altoaragoneses. Una de las más llamativas es aquella que dicta que, desde que los triunfos pasaron a valer tres puntos, ningún equipo que haya salido como colista de la jornada 33 ha logrado salvarse.

Y curiosamente a esta situación dramática se llega después de que el conjunto de Francisco haya encadenado su periodo más largo de todo el curso sin conocer la derrota. Son cuatro los partidos consecutivos, sin perder. Sin embargo en todos ellos se han firmado tablas y punto a punto es muy difícil abandonar el fondo de la tabla.

El lastre de la primera vuelta, cuando solo se consiguieron once puntos, es pesado. Ahora, la cosecha en las 14 jornadas posteriores al ecuador es de quince puntos, aunque también entorpece el no haber aprovechado los cruces con rivales directos como el Celta, el Levante y el Rayo para limar diferencias.

El Eibar se presentará en El Alcoraz como un viejo conocido. Desde el verano pasado los armeros se han cruzado con los oscenses en tres ocasiones con un balance favorable para el Huesca. En el amistoso de pretemporada en Tudela se impuso por 2-1 y también lo hizo, en esta ocasión por 1-2, en la primera jornada de la Liga. En noviembre, se volvieron a encontrar en Tafalla en un partido de preparación enmarcado dentro de uno de los parones propiciados por los encuentros internacionales de selecciones en el que el marcador reflejó un 2-0 favorable a los vascos.

Ahora, el choque, aprovechando su coincidencia con la celebración de de San Jorge, se espera que sea una fiesta en la grada. El club ha conseguido el permiso de la Liga para que el equipo porte la equipación blanca con la cruz roja y ha realizado un llamamiento a la afición para que secunde la indumentaria de los jugadores. Además, como en otras ocasiones, en los aledaños del campo habrá música e hinchables desde el mediodía.

Si los eibarreses se encuentran en la zona templada de la clasificación con un cómodo colchón de puntos sobre los puestos de peligro, el Villarreal trata de seguir poniendo tierra de por medio. El ‘submarino amarillo’ está viviendo un curso complicado, prácticamente no ha empezado a asomar la cabeza fuera de la zona baja hasta ahora. Llegó a ocupar puestos de descenso, Javier Calleja fue destituido como entrenador para regresar 50 días después y ahora, gracias a su último triunfo con el Leganés (2-1), se ha alejado a cuatro puntos de la zona roja. En la Liga Europa, en cambio, ha avanzado hasta cuartos de final, ronda en la que el Valencia le eliminó el jueves. Tras el Eibar y el Villarreal, quedarán los compromisos con el Valencia, el Betis y el Leganés.

Entradas a la venta

La SD Huesca pone este lunes a la venta algo más de un centenar de entradas para el partido con el Eibar. Su venta se realizará de modo exclusivamente presencial en las oficinas del club (Avenida Pirineos, 9) de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Las localidades corresponden a la zona de Tribuna Gol Sur y tienen un precio de 25 euros.