Se cumplen 13 años del adiós de Ander Herrera al Real Zaragoza: así fue su despedida

En este final de temporada se ha abierto de par en par la posibilidad de que Ander Herrera vuelva al Real Zaragoza. Tanto el club como el jugador trabajan en su posible regreso, a la espera de conocer el cómputo que LaLiga hace de la operación y el impacto que tiene en el límite salarial del equipo.

Precisamente este jueves se cumplen 13 años de la marcha de Ander Herrera del Real Zaragoza. Tras una década en la estructura del club, el jugador ponía rumbo al Athletic de Bilbao, en el inicio de una carrera fuera de su casa que le llevó después por Manchester, París, de nuevo Bilbao… y quién sabe si de nuevo Zaragoza.

El 23 de mayo de 2011, hace ahora 13 años, el jugador se despedía de la afición en una rueda de prensa en la que estuvo rodeado de buena parte de la estructura del club, excompañeros del Real Zaragoza y del Amistad -club en el que se formó-… Ander se despidió de Zaragoza y puso rumbo a Bilbao, donde esa misma tarde fue presentado con la camiseta del Athletic, que pagó 11 millones de euros por hacerse con el jugador.

“Nunca voy a olvidar al Real Zaragoza. Aquí he sido feliz desde hace diez años. Está claro que este equipo nunca me dejará indiferente porque lo llevaré siempre en mi corazón”, dijo Ander Herrera antes de marchar. Incluso entonces dejó abierta la posibilidad de su vuelta: “Nunca se sabe si volveré a vestir la misma camiseta. Ahora disfrutaré del Ahtletic, que también tiene una gran afición, y en donde seguro que me reciben con los brazos abiertos porque tengo compañeros de selección sub-21. Soy un privilegiado por tener la oportunidad de jugar en el Zaragoza y el Athletic”, señaló.

En la rueda de prensa estuvieron presentes compañeros como Lafita, Lanzaro, Paulo da Silva, Laguardia, Ponzio o Gabi (capitán del equipo), además de responsables del club, como el director deportivo Antonio Prieto, el secretario técnico y padre del jugador, Pedro Herrera, y el entonces encargado de las relaciones sociales Carlos Cuartero. También amigos de siempre como Adrián Barba o Pablo Alcolea, compañeros en las categorías inferiores del Real Zaragoza.

Ander Herrera se fue con el equipo salvado esa temporada, aunque lamentablemente el futuro del Real Zaragoza fue distinto al que planteaba el canterano en su despedida: “Me voy con la sensación de haber hecho los deberes tras dejar al equipo en Primera. Deseo que el Zaragoza permanezca en Primera durante muchísimo tiempo y estoy seguro de que si la gente se vuelca, como ha ocurrido esta temporada, no debe jugar en Segunda nunca más”.