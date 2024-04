Víctor Fernández: "Esto va a ser largo y duro, aún no hay tranquilidad"

Víctor Fernández, al igual que la plantilla, la directiva de la SAD y toda la afición del Real Zaragoza, muestra un talante bastante más distendido que en las antesalas de los tres partidos anteriores, tras su apresurada llegada al banquillo para sacar al equipo de una crisis que amenazaba con lo peor en la clasificación. Pero ha pedido, a 24 horas del siguiente duelo en el campo valenciano del Levante, que nadie baje el grado de exigencia todavía. Los 41 puntos que suma el equipo son aún insuficientes como para pensar que la principal misión, la de la permanencia y la elusión de dificultades en la zona baja de la tabla, está ya solventada.

"Esto va a ser largo y duro, aún no hay tranquilidad, no mucha. Solo hay un reto: volver a ganar. No hay otro", dijo en el primer tramo de su rueda de prensa previa al viaje a tierras levantinas, este viernes. Víctor sabe que el Real Zaragoza que ha heredado trae una racha negra fuera de casa en lo referente a triunfos, pues el último data de primeros de octubre en Andorra (0-1), es decir, 6 meses, medio año. "Las estadísticas están para romperlas y no pienso mucho en esto. Es difícil ganar fuera de casa y nosotros no somos la excepción. Pero estamos ante otra oportunidad que nos brinda el fútbol para acabar con estos números", expuso al respecto.

Víctor espera un choque lleno de trampas y complicaciones por la categoría, a priori, del adversario, un Levante con vitola de favorito cuando todo empezó y que, sin embargo, se ha caído a mitad de tabla en los últimos dos meses de pésimos marcadores. "Va a ser un partido de alto voltaje. El Levante es uno de los grandes, que ha cambiado mucho con la llegada al banquillo de Felipe Miñambres y se quiere agarrar a las últimas opciones de jugar la promoción de ascenso. Es un rival difícil, al que no se le meten muchos goles, muy físico", dibujó Fernández para previsualizar el espectáculo que aguarda.

El preparador zaragozano volvió a lanzar mensajes de satisfacción con la respuesta de la plantilla a su llegada, hace ya más de 20 días. "En el día a día de los entrenamientos recibo mensajes de la plantilla muy ilusionantes. He visto una diferencia brutal esta semana respecto de hace dos. Son ensayos muy dinámicos, variados, muy intensos con balón, trabajan muy bien la presión y la posesión, los automatismos cada vez salen mejor. Veo a los futbolistas cada vez más felices, sobre todo tras haber ganado el domingo", describió.

De cara a este específico partido ante el Levante en su estadio, Víctor lanzó una batería de recomendaciones: "Hay que despojarse del miedo a la victoria e ir a ganar con agresividad, sin miedo. En Miranda, en mi única experiencia hasta ahora como visitante, noté ese miedo. Tengo claro que con el tipo de juego que estamos mostrando todavía no nos acercamos a lo que yo aspiro", apuntó con su habitual sinceridad.

Sugirió con su discurso que no repetirá alineación en Valencia y que, del once inicial ante el Tenerife, moverá alguna pieza. "Si hay cambios, no serán más de uno o dos. Todos los partidos exigen cambios técnico-tácticos y este no va a ser una excepción". Es posible que prescinda del doble delantero centro alineado ante los canarios y que solo se quede Bakis de inicio, relevando a Azón por Liso (o incluso, Manu Vallejo), para abarcar más juego por las bandas. También ponderó positivamente el rendimiento de Grau, que puede tener sus opciones de partir en el principio del partido en el equipo (por Aguado o Moya).

Y, finalmente, se refirió a la obligada reparación de los gruesos errores defensivos que, sin penalizar, cometieron varios jugadores ante el Tenerife y que han sido motivo de comentario y trabajo durante la semana. "Son tan graves y evidentes que no ha hecho falta ni ponérselos en vídeo. Ellos saben que lo hicieron muy mal. No se pueden tomar esas malas decisiones en situaciones de riesgo. Debemos respetar mucho más el manejo de la pelota en esas partes del campo tan delicadas. De lo contrario, las consecuencias serán nefastas", avisó Víctor. Los autores de aquellas pifias monumentales, Moya y, sobre todo, Mouriño y Jair, seguro que no van a enredar más jugando hacia atrás sin mirar.