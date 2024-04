Mouriño, un charrúa que disfruta de Zaragoza

Mouriño, su apellido, ¿delata que sus ancestros son de Galicia?

No, no. El origen de mi familia está en Portugal y Brasil. Pero yo soy uruguayo de raza, de muchas generaciones. No es el caso de que mi padre o mi abuelo fueran emigrantes. Eso pasó muchas generaciones atrás.

Y su ciudad es Montevideo.

Sí, la capital, donde vivimos un millón y medio de los 3 que tiene todo el país.

¿Cómo evalúa la ciudad de Zaragoza?

De verdad, se parece mucho a Montevideo. Aquí, como allí, en 15 o 20 minutos de coche llegas a todos lados. No hay nada lejos, estas cerca de todo. La tranquilidad de la vida es también muy similar. La gente es muy respetuosa, en el barrio, en la calle, en cualquier sitio. Por ejemplo, el tiempo en el que yo estuve en Madrid me pareció una locura. Eso es una gran urbe, con un tráfico inmenso y unas distancias muchísimo más largas. Y a eso yo no estoy acostumbrado. En Uruguay mi casa está en las afueras de la capital y se vive con calma y mucha comodidad. En Zaragoza siento exactamente lo mismo, por eso estoy tan a gusto.

Vive en las afueras, por lo tanto.

Sí, en Montecanal.

¿Está solo?

No. Vivo con mi novia, que me ha acompañado desde Uruguay. Y ahora están aquí también por un tiempo mis padres.

¿Cuántos hermanos son?

Tres. Yo soy el pequeño de tres varones.

¿Los otros juegan al fútbol también?

Sí. El del medio está en Tercera División en Uruguay. Y el mayor ya lo ha dejado. Ellos dos estuvieron en juveniles en el Racing de Montevideo. Yo lo hice en el Nacional.

¿Por qué sitio le gusta pasar sus ratos de ocio?

Puerto Venecia, que me queda a 7 minutos de casa y está al aire libre. Ahí pasamos buenos ratos con mi novia. Pero salgo poco, soy una persona de estar en casa, tranquilo.

¿Fuera de Zaragoza ha hecho algún viaje, conoce algo de Aragón?

Sí, he recorrido algunos alrededores en este tiempo. Nos fuimos a la nieve este invierno, al Pirineo. Y justo dos días después nevó en Zaragoza. En Uruguay no cae nunca la nieve y tenía ganas de conocer cómo es.