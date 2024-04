¿Qué quiso decir Víctor Fernández con su "ya veremos donde estoy la próxima temporada"?

Sorpresa. Extrañeza. Algo de desconcierto. Una mezcla de estos sentimientos ha agitado a buena parte del zaragocismo el hecho de escuchar a Víctor Fernández en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante este viernes 5 de abril de 2024, apenas 24 días después de que tomase las riendas del equipo a la desesperada, como tercer entrenador en una temporada aciaga que afronta su recta final con la única obligación, suprema por su relevancia, de salvar la categoría.

Porque, en respuesta a una cuestión relativa a la planificación del año que viene, respecto de futbolistas concretos y sobre conceptos relativos a la plantilla venidera, Víctor ha lanzado esta frase: "De momento, ya veremos dónde estoy la próxima temporada... de momento".

El preparador aragonés, de quien se sabe desde su presentación el pasado 12 de marzo que el compromiso adquirido, en este su cuarto episodio histórico como entrenador del Real Zaragoza, va más allá de los 12 partidos que restaban entonces para la conclusión del actual torneo 23-24, ha estado ciertamente cortante con su aseveración.

"De momento, vamos a salvar esta (temporada). Porque a mí, el miedo no se me ha ido. El miedo es lo que te lleva a estar despierto y a ser responsable. A acometer la toma de decisiones y afrontarlas con valentía. Y eso está ahí. Aunque haya quien piense que no está.. sí está", aclaró para exponer su modo de vivir el presente, alejado aún por lo tanto de cualquier especulación sobre el futuro, aunque junio esté ya muy cerca de llegar y el curso próximo por nacer.

De Víctor, que ha sido en estos últimos 26 días motor de un renacer de expectativas positivas e ilusionantes, encaradas todas hacia el sueño de la conformación de un nuevo proyecto firme con aspiraciones reales (y no postizas o para la galería) de ascenso a Primera División para la liga 24-25, se espera que siga siendo el año venidero el entrenador del Real Zaragoza. Y, si no, en su defecto, que pueda asumir un rango mayor en el escalafón (director deportivo, secretario técnico, 'mánager' general o una denominación semejante) y que designe un entrenador bajo su custodia que viva el duro ajetreo del banquillo cada siete días y le permita a él un día a día más sosegado.

Por esto, sus palabras enigmáticas han causado un sobresalto natural entre el zaragocismo. "Cuando se consiga el objetivo (la permanencia en esta temporada a la que le quedan 9 partidos), tiempo habrá de pensar en todas esas cuestiones. Con las personas indicadas o adecuadas y en los lugares adecuados. Esto es hablar de futuro. Y ahora, lo importante es lo que tenemos aún por delante, que va a ser duro, muy duro", concluyó su razonamiento.

Sin duda, estamos ante uno de los momentos que más va a dar que hablar en los próximos días. ¿Ha dejado en el aire Víctor un posible adiós después del último partido de esta liga? ¿No tiene claro si va a seguir dentro del proyecto de la SAD la campaña que viene?