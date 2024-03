Tres dianas de bandera: así han sido los goles de la victoria del Real Zaragoza

Marcar y ganar, aunque terminen igual, no siempre son causa y consecuencia. Es de Perogrullo que anotar te acerca a la victoria, pero la realidad decía que el Real Zaragoza se había olvidado de hacer una cosa y la otra. Hasta este domingo, cuando 469 minutos después, volvió a celebrar un gol esta temporada. Tras el imparable testarazo inaugural de Alejandro Francés, llegaron los tantos deIván Azón y Maikel Mesa. Todos ellos fueron tres golazos de bandera.

Había que remontarse un mes y medio, hasta el 16 de febrero, para rescatar la última diana del Real Zaragoza. Fue contra el Cartagena, en La Romareda, y también llevó la firma del hombre que ayer abrió el camino del triunfo contra el Tenerife. Desde entonces, el conjunto aragonés fue incapaz de anotar frente al Villarreal B (0-0), Amorebieta (0-1), Real Valladolid (2-0), Espanyol (0-1) y Mirandés (0-0).

Alejandro Francés, ese central capitán de la selección española sub-21, que en el Zaragoza ha jugado reciente e incomprensiblemente de lateral izquierdo, puso fin a la peligrosa sequía con un primer gol inapelable. Todavía no se habían cumplido los cinco minutos de partido cuando, tras recibir un saque de esquina desde el costado derecho, se acomodó el balón con el pecho. A bote pronto, el canterano soltó un violentísimo disparo con la pierna izquierda que se coló por la escuadra de Soriano.

Nada pudo hacer el portero del Tenerife para impedir un tanto que, además de allanar la primera victoria de la cuarta etapa de Víctor Fernández en el banquillo, cortó un mal que viene lastrando al Real Zaragoza:la alarmante falta de gol.

Antes de acabar la primera mitad, Iván Azón siguió los pasos de su amigo Francés y se sumó al festival anotador. Hacía días, muchos días, que el delantero no celebraba un tanto, concretamente desde aquella desafortunada tarde de octubre en Gijón.

Seguramente así se explica la enorme sonrisa que brotaba en el rostro del punta más de cinco meses después. Subió el 2-1 al marcador con un gol irrefutable, que solo enturbió el infructuoso intento de despeje del defensor del Tenerife. Fue la culminación de un gran contragolpe llevado por Toni Moya, que entregó el balón a Azón y este pareció escuchar las palabras que tanto le repitió esta semana su entrenador.

Víctor Fernández aseguró una vez terminado el partido que le había pedido pausa, tranquilidad, paciencia, que evitase la precipitación y pensase qué hacer con el balón. Y así lo hizo el delantero aragonés, que no se apresuró a decidir nada más recibir el envío de su compañero.

Azón controló, levantó la mirada, pensó, amagó, orientó el balón y soltó un gran derechazo ante el que Soriano no pudo hacer otra cosa que seguir con la mirada. "Cuando vi a Azón la primera semana me quedé asustado, era un chico completamente apagado. Esta semana ha entrenado pletórico, con mucho ánimo, le he intentado transmitir pausa en su juego", reconoció ayer el técnico, que dispensó varios elogios hacia uno de los delanteros de la plantilla.

A la fiesta del gol no podía falta el máximo realizador, un Maikel Mesa que cerró el resultado nada más arrancar la segunda mitad. El tinerfeño, que no celebró su diana por respeto al equipo en el que se formó, hizo el definitivo 3-1 con un tanto digno del extraordinario futbolista que es.

PERO MAIKEL

Valera sirvió desde la izquierda y Mesa recogió un envío que, para los buenos jugadores, era un caramelo.Si el receptor hubiese sido otro, ¿dónde cree que hubiera podido acabar ese balón?Pero no, el máximo artillero del Real Zaragoza no desaprovechó esa pelota y cruzó el esférico en una formidable volea cruzada que significó su noveno gol de la temporada.