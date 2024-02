El Zaragoza de Velázquez no gana fuera: entre el "contexto" y el "campo" del rival

Julio Velázquez ya viajó a Eibar con el discurso en preaviso desde la previa: “Nos ha tocado jugar en contextos complejos y particulares: Lezama, Elda, Santo Domingo… ahora Ipurúa”. El Zaragoza perdió contra el rival armero; continuó sin ganar un partido fuera de casa desde que el técnico asumió el equipo; y, en la cartilla de explicaciones sobre la derrota, el discurso de Velázquez regresó sobre lo que se ha convertido ya en un lugar común de sus valoraciones: el contexto y el lugar donde el Zaragoza juega sus partidos lejos de La Romareda. “El resultado duele, no es el que pretendíamos, pero hay que ponerlo en perspectiva y saber el contexto y el estadio en el que jugábamos. Eso no aminora el chasco que te llevas con el resultado, pero hay que ponerlo en contexto”, repitió el entrenador después de la derrota contra el Eibar.

Este tipo de razonamiento no es nuevo en el verbo de Velázquez. Se asemeja, casi palabra a palabra y casi argumento a argumento, a las ruedas de prensa de los otros dos anteriores tropiezos fuera de casa, en Elda y Alcorcón. “El rival, lo que hace, lo hace muy bien en un contexto difícil. No nos hemos encontrado cómodos. En su campo es difícil, por cómo se estructuran ellos, encontrar opciones para juntar pases y llegar al campo rival”, dijo tras el apurado empate contra el Eldense.

“No se ha podido ver un fútbol vistoso y atractivo, pero, no porque no quisiéramos, sino porque la propuesta del rival y el tipo de contexto te lleva a mucho juego trabado. […] Hay que ser consecuentes con la liga en la que jugamos y con la dificultad que conllevan ciertos contextos”, proclamó Velázquez después de la igualada contra el Alcorcón en el estadio de Santo Domingo.

El “contexto” y el “campo”. Ambos aspectos se han filtrado en el argumentario y las exposiciones del entrenador a la hora de analizar por qué el Zaragoza no gana sus partidos fuera de casa. Velázquez aún no lo ha hecho desde que dirige al equipo: suma dos derrotas y cuatro empates. Perdió en su estreno en Albacete y el domingo en Éibar. Y sacó un punto en Cornellá contra el Espanyol, en Lezama frente al Amorebieta, en Elda y en Alcorcón. Demasiada poca cosecha para un equipo que sí ha cogido cuerpo en La Romareda, donde ha ganado tres partidos y ha empatado otro con Velázquez.

Si el Zaragoza quiere alcanzar la regularidad ganadora que exige la zona alta, debe subir el crédito de su fútbol como visitante, partidos en los que predomina su versión más especuladora, prudente y conservadora. Velázquez, ante esas puestas en escena, se ha refugiado en el decorado: más en el envoltorio (el contexto) y el escenario (el campo) que en las circunstancias propias del juego del Zaragoza.

El contexto es una noción muy amplia y abierta, abarca desde las singularidades del fútbol y factores del contorno, cualquiera que sea, del rival, a las cuestiones ambientales, como las particularidades del estadio dónde se juega: gradas más pegadas, dimensiones diferentes, hierba de otro tipo, rasgos menos familiares... Todo ello son elementos indispensables e indisociables en la preparación de un plan de partido. Es obvio que no es lo mismo jugar en Cornellá que en Lezama, del mismo modo que no es lo mismo que hacerlo en Elda que en Ipurúa contra el Eibar. A los rivales les sucede lo mismo cuando visitan La Romareda.

Velázquez ha apoyado su óptica de los partidos en explicaciones recurrentes. Y ya se sabe: cuando un argumento se repite muchas veces, se transforma en excusa. El Zaragoza tiene su próxima salida en El Madrigal, contra el filial del Villarreal, dentro de dos semanas. Un estadio censado en la actualidad en Primera División y que, seguramente, presente una elevada desocupación. Ese será el contexto ese día.