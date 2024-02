El Real Zaragoza arranca una recortada semana de entrenamientos

Hacía muchos días que el Real Zaragoza no digería una derrota en el inicio de una semana de entrenamientos, y ese marco, después de caer en Eibar, delimitó este lunes por la mañana la sesión de trabajo del equipo aragonés en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Una jornada enfocada a la recuperación inmediata de los esfuerzos de Ipurúa en la apertura de una semana corta, condicionada por el partido que debe jugarse el viernes en La Romareda contra el Cartagena.

Julio Velázquez, ante la cercanía del siguiente envite, ha optado por no dar descanso esta semana a sus jugadores, y diseñar un programa de entrenamiento con tan solo cuatro sesiones. La primera, de este lunes, consistió en un trabajo de intensidad reducida, con el grupo dividido en dos. Por un lado, los titulares del partido de Eibar, excepto Toni Moya, más Valera y Zedadka, se ejercitaron en la sala de gimnasio, con ejercicios de regeneración y recuperación de la fatiga. Por otro lado, sobre el campo de entrenamiento, los cuatro porteros del primer equipo, más aquellos jugadores que no participaron en Eibar o lo hicieron pocos minutos. Toni Moya, que solo jugó medio partido al ser sustituido en el descanso, se integró en este grupo, como los canteranos Vaquero, Pau Sans, Jay y Barrachina.

Gámez también fue cambiado al descanso, pero viene de una lesión y se optó por refugiarlo en el gimnasio. Lo mismo que Valera, que jugó medio partido tan solo, pero sale de una dolencia muscular. Por su parte, Zedadka, otro de los futbolistas que salieron al campo al descanso, llegó hace diez días desde el Lille con poco ritmo de partidos y se está tratando de dosificarle estos primeros esfuerzos como futbolista del Real Zaragoza después de su prematuro debut contra el Sporting de Gijón hace una semana.

El entrenamiento no tuvo más novedad: Guti, Nieto y Borge siguen siendo los jugadores en proceso de recuperación. Julio Velázquez no recuperará a ninguno para el viernes contra el Cartagena, por lo que la nómina de futbolistas para ese día no variará gran cosa, salvo problemas o contratiempos en el curso de esta recortada semana de partido.