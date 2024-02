Velázquez: "¿Eibar un partido diferente? No, este es un partido más"

Julio Velázquez sigue refractario a la asunción directa y pública de la presión por ganar o por estar en la zona de ascenso. No quiere nunca dar un paso en esa dirección que pueda acabar importunándole a medio plazo. Su tesis del 'partido a partido' es unívoca, hermética, impermeable, indiscutible y se distribuye cual sindicato vertical.

En la previa al viaje a Eibar, con la opción del Real Zaragoza de recuperar un puesto en firme en el amplio grupo de cabeza de la actual Segunda División en caso de vencer en Ipurúa al 2º clasificado, Velázquez no hizo una sola mueca diferente que pueda trasladar alguna emoción especial al zaragocismo desde su persona. "No es un día diferente. Es un partido más. Lo afrontamos con mucha normalidad. Con exigencia, con ambición, pero yendo como desde el primer día: paso a paso", respondió a la primera pregunta, que hablaba desde la bancada de prensa de la relevancia que tendrían estos 3 puntos en caso de lograrlos en campo vasco.

Velázquez quiso, en un par de lances de su comparecencia, dibujar el escenario de un partido difícil y peculiar. "Es un partido para entenderlo y, así, estar cerca de conseguir ganar. Sabiendo que es un contexto difícil. Ipurúa es un estadio donde todo pasa muy deprisa y donde el rival domina ambas áreas. Debemos entenderlo", indicó por iniciativa propia.

Después, esta vez sí quiso incidir en que las condiciones de Ipurúa, estadio reducido en su estructura, con el público -no muy numeroso- muy encima, hacen de este duelo algo especial (otros días, como en Lezama, Elda o Alcorcón, Velázquez opinó de otro modo opuesto, razonando entonces que en Segunda División hay que asumir donde se está y mimetizarse sin chirridos a este tipo de lugares inhóspitos para el histórico Real Zaragoza. "Hay unas connotaciones que vienen implícitas con lo que es este estadio (Ipurúa). Cuando juegan de locales, los futbolistas del Eibar manifiestan determinados comportamientos. Y los tenemos en cuenta en nuestro plan estratégico", insistió Velázquez.

El preparador castellano está programando un partido largo, trabado y denso. Un modo de anular a un Eibar intenso, constante y con pegada en ataque, sobre todo en su campo. "Es un equipo que compite muy bien. Tiene una plantilla compensada, equilibrada, con muchas posibilidades. Es un bloque muy reconocible", dijo del contrincante.

No le gusta que se recuerde el partido de la primera vuelta, en La Romareda, aquel en el que el Real Zaragoza ganaba 2-0 a falta de media hora y el Eibar acabó volteando el tanteo hasta ganar 2-3. "Lo que haya pasado aquí en el partido de ida... eso es pasado. No me desgasto. Analizamos el presente. Lo que somos nosotros y el rival hoy", dijo Velázquez para quitarse de encima cualquier espíritu maligno.

El técnico vallisoletano esgrimió sus credenciales: "Llevamos muchos partidos sumando (ocho). Y es muy importante seguir sumando, tratando de que sea más de tres que de uno. Vamos a tratar de dar continuidad a nuestra dinámica", subrayó en un pasaje de su rueda de prensa.

El Real Zaragoza, firme en casa desde la llegada de Velázquez (suma tres victorias y un empate), aún no ha logrado ganar como visitante. Perdió en Albacete (1-0) y empató en el campo del Espanyol (1-1), Amorebieta (1-1), Elda (1-1) y Alcorcón (0-0). Así, Eibar es un nuevo reto para dar ese paso adelante que, tras el mucho terreno perdido en la primera vuelta, necesita el equipo para revivir en la clasificación de aquí a junio.

"Fuera de casa, en esta categoría, muchos partidos son así, como los que nosotros hemos jugado. Sin muchas ocasiones. No hay un volumen excesivo de oportunidades de gol. Porque en Segunda hay que ser sólidos, competitivos. Y nos ha tocado jugar en contextos particulares (volvió a excusarse en las anómalas características de estadios como Lezama, Pepico Amat o Santo Domingo, cuando en las previas esa cuestión era desdeñable). Y ahora, volvemos a jugar en otro estadio con connotaciones particulares, como es el de Eibar", se excusó para saltar con pértiga las críticas recibidas por el feo y aburrido juego que muestra el Real Zaragoza lejos de La Romareda.

La última cuestión que se le planteó a Julio Velázquez es si firmaría seguir con la 'media inglesa', esa que engloba ganar en casa y empatar fuera durante un largo trecho de una liga, como método para alcanzar a largo plazo el objetivo del ascenso a Primera. "No. Yo no firmo nada. Es un tópico eso de 'si firmarías' o 'si te conformarías'. Es absurdo. La realidad es lo que viene cada fin de semana. Voy día a día. Firmar, no firmo nada. Solo quiero darle continuidad a la suma de puntos que llevamos, ya sea como local o como visitante", concluyó.