Real Zaragoza: La charla de Velázquez

El Real Zaragoza ha publicado en las últimas horas en sus redes sociales el vídeo de un fragmento de la charla que el entrenador del equipo dio a sus jugadores antes del partido de la pasada jornada frente al Sporting de Gijón. Julio Velázquez tiene voz profunda, resuena con fuerza y hace eco en el vestuario de La Romareda. El mensaje entra limpio, fuerte, directo.

“No es el paraíso o el fin del mundo”, les dijo a sus pupilos sobre la trascendencia de una victoria o una derrota ante los asturianos. “Pero es una oportunidad magnífica para ganar y meternos de lleno arriba”, añadió. “El Sporting es un gran equipo, con grandes individualidades… perfecto. Pero ¡hey! Ciudado lo que somos nosotros: ¡Lo mismo o más! Somos un gran equipo con grandísimos jugadores, no lo olvidéis”, completó en su discurso motivacional.

La charla le vale palabra por palabra para el partido de este domingo en Ipurua. Una victoria no será el paraíso, ni una derrota supondrá el fin del mundo, pero la oportunidad para meterse arriba con todas las de la ley es inmejorable. El Eibar está en ascenso directo, pero una victoria visitante pondrá al Real Zaragoza a tres puntos de los armeros. Y, sobre todo, mandará un mensaje a la afición y a toda la Segunda División: este equipo está de vuelta y puede estar ahí, en la pomada del ascenso. Ganar en siete días al Sporting y al Eibar serían (qué peligroso es este condicional…) palabras mayores.

El Real Zaragoza está en una situación similar a la de años anteriores a estas alturas de temporada, en la que tiene que decidir dónde quiere estar y por qué quiere luchar cuando los partidos empiecen a valer más de tres puntos. Este domingo nos encontraremos con algunas respuestas. No se espera un Zaragoza dominador, que salga a imponer su fútbol. Si no lo ha hecho en La Romareda ante equipos en teoría menores, no lo hará a domicilio frente a un claro aspirante al ascenso. Julio Velázquez prefiere guardar y esperar a que pasen cosas, a que el partido se cocine a baja temperatura hasta que pueda darle un calentón. No es el estilo que más guste a orillas del Ebro, pero si los resultados llegan, será bienvenido.