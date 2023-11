Fran Escribá pende de un hilo tras la eliminación del Real Zaragoza

La Copa del Rey le dio la bienvenida hace un año a Fran Escribá en el Zaragoza con un trago envenenado contra el Diocesano de Segunda RFEF y la Copa del Rey puede cerrarle el círculo al técnico tras otro ridículo histórico, esta vez, con la eliminación a manos del Atzeneta de Tercera RFEF.

La injustificable derrota en El Clariano de Onteniente deja al entrenador valenciano cada vez más cerca del despido, con el crédito en las últimas, pendiente de que en las próximas horas, el Real Zaragoza pueda acelerar las gestiones para la contratación de un relevo.

El club, en sus diferentes ámbitos, tiene tanteadas y activadas, al menos, un par de opciones, enfocadas, ante todo, a lo que pudiera pasar durante la presente semana, principalmente, en el duelo aragonés contra el Huesca del próximo sábado. Ese era el partido límite establecido en el club tras la derrota del pasado sábado en Elche… pero la debacle contra el Atzeneta puede precipitar los acontecimientos en las próximas horas.

Escribá ha quedado muy tocado por la eliminación en la Copa del Rey ante un rival de jugadores aficionados. El técnico apenas le queda red ni crédito después de una caída libre que no cesa: el Zaragoza, más allá de un rendimiento mejor o peor según el día, ha dejado de ganar. No le vence a nadie, ni siquiera a equipos de Tercera RFEF. Solo ha ganado un partido de los últimos 11 posibles, a un rival con uno menos: no derrota, de hecho, a un adversario con 11 futbolistas desde el pasado 10 de septiembre, en Cartagena.

En su momento, la crisis de juego derivó en una crisis de resultados, y ésta, ahora, ha desembocado en una crisis emocional, con la plantilla cada vez más atenazada, desconcertada y frágil en el ámbito mental. Es el proceso imparable y habitual al que conducen episodios así. La descomposición del equipo es total.

En el Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero y Raúl Sanllehí escenificaron en la concentración de Alicante estos días su respaldo al entrenador, tal y como obedece el protocolo público de este tipo de situaciones de crisis. Pero en el Zaragoza, un club de gobierno deslocalizado y con varias capas de poder, las decisiones se toman también en otras esferas.

Las próximas horas van a ser de debate y reflexión, aunque con la continuidad o no de Escribá situada a la cabeza del orden del día. La crisis es alarmante a pocas horas de jugar contra el Huesca en un derbi en el que La Romareda estará hasta la bandera. En el Real Zaragoza, se entiende que la derrota de Onteniente puede acelerar ese cese del entrenador para evitarle al equipo un ambiente perjudicial en ese partido tan importante. Con Escribá en el banquillo todo sería más complicado en ese sentido. También el palco se evitaría señalamientos y exposición. En un club en el que su presidente está a miles de kilómetros y la propiedad aún no ha enseñado todos sus rostros, Raúl Sanllehí es la principal cabeza visible del proyecto junto a consejeros habituales en el palco, como Emilio Cruz y Mariano Aguilar.

Así que los tiempos pueden alterarse. El reloj de Escribá lo marcaría así la disposición de un relevo. Esto podría darle vida hasta el partido contra el Huesca. El Zaragoza ha sondeado ya algunas opciones de manera no oficial. Hay entrenadores libres que se saben en la lista de candidatos. Pero aún no hay una decisión final, ni ninguna negociación adelantada, dentro de un mercado que tampoco ofrece grandes soluciones, o soluciones con trayectoria, credenciales y bagaje a la altura del proyecto promocionado por la propiedad del club: Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, Pablo Machín o Abelardo son, de alguna manera, algunos de los técnicos con mejor cartel a los que puede acceder el Zaragoza y que encajarían en los parámetros deportivos de la entidad aragonesa, como lo era Luis Miguel Ramis, firmado en el Espanyol, hasta hace solo unos días.

En ese punto estaría ahora el Zaragoza: el análisis del sustituto de Escribá. Hasta que se dé un paso en un sentido u otro, el técnico valenciano seguirá oficialmente en el banquillo, y llegará al duelo contra el Huesca o no en función de cómo, en las próximas horas, puedan desarrollarse los acontecimientos por ese lado.

Escribá, muy afectado

Fran Escribá compareció tras el partido en rueda de prensa muy dolido. Con más de media hora de retraso, en parte, como indicó el técnico, a que debía enfriarse y relajarse. En el vestuario, se vivió con dureza la derrota, con jugadores como Francho Serrano, abatidos. Escribá conversó en los pasillos del estadio tras su intervención con el director general Raúl Sanllehí y el director deportivo Juan Carlos Cordero.

En este sentido, el entrenador se pronunció en líneas similares a un día antes en la previa, cuando apuntó sentirse con la confianza de estos dirigentes. "Si sirve de algo, sé que no la va a haber (una destitución), aunque no soy yo el que debe decirlo. Lo que menos me importa ahora es eso, lo digo con sinceridad. Tengo un hilo muy directo tanto con el director deportivo como con el director general y ellos saben que el mismo equipo y el mismo cuerpo técnico que puso al equipo primero es el que ahora está fallando. Saben que la solución la tenemos nosotros. Estoy fuerte, sí, otra cosa es que esté enfadado", apuntó Escribá, quien recalcó que el análisis de los problemas está muy definido dentro del club: "Sé la confianza que Raúl y Juan Carlos tienen en nosotros. Son conscientes de que se han perdido puntos que no son achacables al cuerpo técnico», indicó el técnico, muy afectado. «Para mí es el peor día con diferencia de mi carrera deportiva. En mi vida he sentido lo que siento hoy", aseguró.