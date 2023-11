Fran Escribá, tras la eliminación de la Copa del Rey: "Estamos avergonzados, es el peor día de mi carrera deportiva"

Más de media hora tardó Fran Escribá en comparecer ante los medios de comunicación tras la humillación copera. Y lo hizo con la voz entrecortada y pidiendo disculpas por un retraso que se debió a la necesidad de «bajar el calentón». Algo impropio de un técnico que se caracteriza por su serenidad, y que este martes aseguró haber vivido "el peor día" de su carrera deportiva.

El técnico se mostró «avergonzado» y pidió «perdón» a su afición por lo ocurrido en tierras valencianas. «Tengo explicación de lo ocurrido, pero ahora sobra porque es ridículo. Lo que toca es ser humildes y pedir perdón a nuestra gente», dijo a los medios el entrenador zaragocista, antes subrayar que confía en su continuidad.

«¿Destitución? Sé que no la va a haber. No soy yo el que debe decirlo, pero sé que no la hay. Es lo que menos me importa en este momento, como os podéis imaginar», añadió Escribá, que nunca antes había sentido un «enfado» como el que anoche le produjo la sonrojante derrota ante un rival de Tercera.

«Hay que seguir trabajando para revertir esto de una puñetera vez», zanjó, convencido de que la solución está en el vestuario. «No nos queda otra que levantarnos mañana porque nos viene otro partido muy importante», completó el preparador, refiriéndose al derbi aragonés, que puede ser decisivo para su futuro.

La Romareda puede dictar sentencia en un partido con cariz de examen final para el míster. "La gente tiene que estar enfadada. Yo no le pitaría nunca a mi equipo, pero es lo que nos merecemos. Nuestra preocupación ahora, con el máximo respeto, es lo que pase desde el minuto uno", concluyó Escribá desde la sala de prensa del estadio de El Clariano de Onteniente.

Seguidamente, mantuvo un primer intercambio de impresiones con el director general, Raúl Sanllehí, y el deportivo, Juan Carlos Cordero. Lo lógico es que llegue al partido del sábado, pero no hay nada descartable.